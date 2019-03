Keylor Navas: "Tengo ganas de quedarme y contrato, pero el futuro nadie lo sabe"

El portero del Real Madrid confesó sentirse muy ilusionado por volver a la titularidad en La Liga, y deja la incertidumbre sobre su continuidad

El portero del Keylor Navas volvió a la titularidad este sábado ante el en el Santiago Bernabéu. Posteriormente, en zona mixta, confesó sentirse muy ilusionado por su regreso al once. Sin embargo, sembró también las dudas sobre su futuro.

¿Puedes garantizar que te quedas? "Estoy muy agradecido porque hoy volví a jugar después de mucho tiempo en La Liga. El futuro nadie lo sabe. Desde que llegué lo di todo por este equipo, y lo seguiré dando mientras vista esta camiseta. Pero hablar del futuro es dejar de disfrutar del presente. No vale la pena".

¿Qué ha cambiado con Zidane? "Zidane es muy sincero, habla con todos cara a cara, y creo que eso el jugador lo agradece".

Zidane quiere tener más de un portero. "Son hipótesis. Cuando hable con Zidane y me diga lo que se plantea, le daré una respuesta".

¿Ve su futuro de manera diferente ahora con Zidane? "Siempre he querido estar aquí. Eso es así. Ha sido mi discurso siempre, no de ahora. Trato de dar lo mejor siempre. El futuro ya lo veremos. Ahora estamos bien, pero no sé lo que pasará en el futuro. Quiero disfrutar del día a día".

En verano decía que tenía tantas ganas de irse como de morirse. ¿Ahora? "Volvemos a lo mismo. La situación ahora es ahora, y en verano era en verano. Tengo ganas de estar aquí. Siempre quise estar aquí. Luego hay que tomar decisiones. Tengo contrato y mi intención es cumplirlo. Pero el futuro es que nadie lo sabe. Sólo el tiempo lo dirá".

Decían que Navas entrenaba mal. "El que dijo eso se tiene que ir a confesar. O no me conoce o no ha ido en su vida a Valdebebas. Se puede preguntar desde el que limpia el piso hasta los que entrenan conmigo cuál ha sido mi comportamiento. Lo de entrenar mal me hace mucha gracia".

¿Se planteó marcharse? "No. Me gusta vivir el presente. Si piensas en el futuro, pierdes la perspectiva del presente. Hoy salió el sol en la alineación porque estaba mi nombre. Hay que aprovechar el momento".

La etapa con Solari. "Nunca se me fueron las ganas de trabajar. Tenía su decisión e iba a muerte con lo que pensaba que era lo correcto. No vale la pena hablar de la etapa con él, que ya no está. Salgo fortalecido de esta etapa, con más ganas, y ambición. Estoy como cuando uno se pone los zapatos y el uniforme el primer día de escuela. A disfrutar".