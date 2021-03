Keylor Navas señala a los culpables de su salida: “ Una parte del club no creía en mí”

El hoy portero del PSG que consiguió tres Champions seguidas con el Real Madrid sabe del rechazo que producía entre algunos directivos su titularidad

Han tenido que pasar dos años y poner muchos kilómetros de distancia física y emocional con Concha Espina para que el costarricense Keylor Navas se decidiera a ajustar cuentas. Lo ha hecho desde los medios oficiales de su actual club, el PSG y apuntando a quienes decidieron que su etapa como portero del Real Madrid debía acaba r. Atrás quedaban cinco años en la entidad blanca y tres Champions consecutivas ganadas. Y, por lo que hoy se ha podido comprobar, alguna pequeña dosis de resquemor, también.

“UNA PARTE DEL CLUB NO CREÍA EN MÍ”

Navas cuenta que nunca sintió la confianza plena del Madrid cuando jugó en el Bernabéu, en clara alusión a los constantes intentos por parte de la directiva blanca, de buscarle un sustituto casi desde el mismo instante en que llegó. “En España tenía la sensación de que una parte del club no creía totalmente en mí. Siempre estaré agradecido a la afición del Real Madrid por el apoyo incondicional que me mostraron y que me muestran todavía a pesar de haber cambiado de equipo y mis compañeros en el Madrid también creyeron siempre en mí ,”, asegura el costarricense.

Lo cierto es que el cancerbero, que ciertamente no contó nunca con el apoyo unánime del club, pasa por ser uno de los jugadores más respaldados y queridos por los pesos pesados del vestuario, que siempre defendieron su condición de Portero titular del Real Madrid”, tras la salida de Iker Casillas, todo un símbolo del madridismo, rumbo a Portugal.

Respecto a esa coextistencia entre Iker y él, Navas afirma que “Cuando llegué al Madrid no traté de demostrar que era mejor que Iker y que mi carrera sería más exitosa que la suya.”. Y añade que “simplemente intenté aprovechar la oportunidad que me dieron de trabajar duro, con humildad y haciéndolo lo mejor posible”, recuerda, y añade, “es lo mismo que vine a hacer a París, dar el máximo para levantar el mayor número de títulos para los aficionados y para mi familia”.

UN CAMINO LLENO DE ESPINAS

Keylor Navas fue fichado del Levante por 10 millones de euros y tras haber realizado un gran Mundial, el de Brasil en 2014. A partir de ese momento, lo del guardameta tico se convirtió en una auténtica lucha por la supervivencia: se trabajó denodadamente por fichar a De Gea, incluso a Kepa (al que sólo le faltaba firmar el contrato, algo que nunca sucedió por la negativa de Zidane) y, por supuesto a Courtois. A la tercera fue la vencida y con el belga ya no pudo competir de igual a igual. Ni Solari, ni Lopetegui contribuyeron a estabilizar su presencia como titular. Zidane, en su segunda etapa como entrenador tampoco mostró demasiadas dudas: su portero iba a ser Courtois.

Hastiado de tanto vaivén, tan impropio como extraño tratándose de un portero, decide ponerse en manos del “superagente” Mendes y poner rumbo a París: “En el PSG las cosas son un poco diferentes, todo el mundo confía en mí y yo intento corresponder esa confianza en cada partido”, asevera Keylor, que recuerda también la pasada edición de la Champions, donde el PSG se quedó a las puertas de su primer título cayendo en la final contra el Bayern. “Vivimos una experiencia maravillosa en la fase final de Lisboa y nos fuimos muy tristes por no lograr el objetivo de ganar la final”. El portero costarricense añade: “ahora estamos creciendo, queremos llegar a otra final y ganarla. Para algunos futbolistas llegar tan lejos era inédito y es normal que no sepas lo que afrontas. Ahora que todos hemos pasado eso el equipo está más maduro”.