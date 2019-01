Keylor Navas se luce en el Bernabéu: 'confianza total' en el Real Madrid ante la lesión de Courtois

El 'tico' será titular en los próximos dos partidos por la baja del belga. Solari le alabó: "Se entrena muy bien. Es importante para el club"

Keylor Navas logró mantener la portería imbatida en el partido de Copa del Rey ante el Leganés de este miércoles (3-0). Un detalle siempre importante para cualquier arquero y para cualquier equipo que disputa una eliminatoria a doble partido. Pero es que, además, el 'tico' hizo dos paradas felinas -a los 35 y 80 minutos- que provocaron los aplausos unánimes del Bernabéu sobre el guardameta blanco, quien ha vuelto a ser protagonista tanto por su renovación con el club como por el regreso a la titularidad. Además, no sólo de manera esporádica para la Copa, sino también para -al menos- los siguientes dos compromisos ante el Betis en Liga y ante el Leganés en Copa de nuevo, tras la lesión de Thibaut Courtois.

La Copa del Rey se había convertido últimamente en el refugio deportivo del cancerbero madridista -quien cumplió 150 partidos de blanco precisamente este miércoles-, en la competición donde poder sumar minutos, dado que la llegada de Solari ha finiquitado el debate de la alternancia en la portería del Madrid, del reparto entre el belga y el costarricense que había propuesto inicialmente Lopetegui.

¡Paradón de Keylor Navas y el Bernabéu se lo reconoce! 🔥 pic.twitter.com/UFE2fZu27P El artículo sigue a continuación — Goal España (@GoalEspana) 9 de enero de 2019

Ahora Navas volverá a la portería en La Liga en el Villamarín -solo había jugado dos partidos ligueros en este curso-. Lo hace por la lesión de Courtois (que se espera que pueda estar listo ya ante el Sevilla el 19 de enero), pero con ganas de demostrar que se ha quedado en Chamartín para discutir el arco blanco en cualquier competición y ante cualquier competidor, para ponerle las cosas difíciles a Solari. Sabiendo, además, que cuenta con el cariño del Bernabéu, en especial cuando saca los guantes con esa celeridad a la que tiene acostumbrado al respetable del coliseo blanco, quien no dudó en reverdecer el respeto que ya le había mostrado en años anteriores.

Pero no sólo fue cuestión del público del coliseo blanco, sino también de su entrenador. En rueda de prensa, a pregunta de Goal, Santi Solari no dudó en alabar no sólo la actuación del 'tico', sino su actitud mientras ha estado fuera de juego: “Se ha entrenado muy bien, está muy bien. Ha hecho un gran partido y es importante para el Real Madrid, y lo seguirá siendo en el futuro”, espetaba el técnico argentino. Según ha podido saber Goal además, ese respaldo público no es impostado en absoluto, sino que hay un respeto y confianza máximas en que Keylor Navas rendirá en sus máximos durante el tiempo que esté Courtois en la enfermería. La elección del belga como '1' titular no es para nada contradictoria con la fe que le puedan tener al costarricense en casos como éste donde tenga que tomar la alternativa bajo palos. Es un seguro de vida. Lo demuestra en los entrenamientos. La portería blanca está bien protegida.