Kevin De Bruyne, centrocampista del Nápoles, apunta más a la MLS o a la liga saudí que a regresar a la Premier League con el Everton

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Se considera mucho más probable que Kevin De Bruyne, organizador del juego del Nápoles, fiche por un club de la MLS o de la liga saudí que protagonice un sorprendente regreso a la Premier League con el Everton. Las especulaciones sobre el futuro del centrocampista de 35 años se han intensificado, ya que su contrato en Italia vence al final de la temporada.

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El fichaje del veterano organizador parece improbable para el Everton

Según informa Football Insider, se espera que De Bruyne prefiera marcharse a Norteamérica u Oriente Medio antes que fichar por el Everton si deja Nápoles. Aunque el club de la Serie A tiene una opción para ampliar su contrato otros 12 meses, todavía no la ha ejercido. Incluso después de aceptar unas condiciones económicas inferiores para trasladarse a Italia, su elevado salario sigue siendo un gran obstáculo para los clubes ingleses interesados.

Un periodista descarta su regreso a Inglaterra

El internacional belga dejó el Manchester City en 2025 tras una década repleta de trofeos en la que ganó seis títulos de la Premier League y participó directamente en casi 300 goles. Tras superar problemas físicos durante su primera temporada en Nápoles, ha recuperado su nivel este curso, con cuatro goles y dos asistencias en 15 partidos.

En el pódcast Transfer Insider de la publicación, el periodista Pete O'Rourke explicó por qué es improbable que recale en Merseyside: «Si De Bruyne dejase el Nápoles próximamente, quizá sería más probable que se marchase a otra liga.

»Quizá la MLS podría interesarle, y me imagino que también habría muchos clubes de la liga saudí a los que les encantaría tener la oportunidad de fichar al internacional belga.

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»Así que, tal como están las cosas ahora mismo, diría que probablemente es improbable que De Bruyne vuelva a la Premier League».

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El atractivo económico de Oriente Medio

Aunque su decisión de fichar por el Nápoles demostró su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel en Europa, el antiguo referente del City nunca ha ocultado el atractivo económico de trasladarse a Oriente Medio en una etapa posterior de su carrera.

Al hablar en 2024 sobre la posibilidad de marcharse a Arabia Saudí , De Bruyne admitió: «A mi edad hay que estar abierto a todo. Estamos hablando de cantidades increíbles de dinero en lo que podría ser el final de mi carrera.

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»A veces hay que pensar en eso. Si juego allí dos años, podré ganar una cantidad increíble de dinero. Antes de eso tuve que jugar al fútbol durante 15 años. Puede que ni siquiera llegue a alcanzar esa cantidad.

»Después hay que pensar en lo que eso podría significar más adelante. Pero, por ahora, todavía no he tenido que pensar en ello».

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El mercado de enero despierta un nuevo interés

La incertidumbre sobre el futuro del centrocampista apunta a copar los titulares de cara al mercado de fichajes de enero de 2027 si el Nápoles tarda en ejercer su opción de ampliación por un año. Además del posible interés de clubes de la MLS y de Arabia Saudí, el gigante neerlandés PSV Eindhoven también ha surgido por sorpresa como candidato para ficharlo a mitad de temporada . A menos que la directiva del club italiano actúe pronto para asegurarse su continuidad, De Bruyne podrá negociar un precontrato con clubes extranjeros en el nuevo año.