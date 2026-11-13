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El futuro del icono belga Kevin De Bruyne es objeto de intensas especulaciones, mientras el PSV Eindhoven busca cerrar un sorprendente fichaje en enero. El jugador de 35 años no ha descartado un inesperado traspaso invernal al gigante de la Eredivisie, aunque el mediapunta del Napoli no ha desvelado sus intenciones ante los crecientes rumores.

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De Bruyne responde a los rumores sobre la Eredivisie

De Bruyne se ha pronunciado sobre los crecientes rumores que lo vinculan con un sorprendente fichaje por el PSV, aunque el experimentado centrocampista no descartó regresar a la región de los Países Bajos. Tras el reciente partido internacional de Bélgica contra Turquía, al futbolista de 35 años le preguntaron directamente por el interés del club de Eindhoven. Aunque se negó a confirmar acuerdo alguno, sus enigmáticas respuestas han avivado las especulaciones sobre una posible salida del Nápoles en invierno.

«No puedo decir mucho al respecto. Ahora mismo estoy contento. Me encuentro bien, juego todos los partidos a un buen nivel. Y lo que tenga que venir, vendrá», explicó De Bruyne al ser preguntado por el asunto, según recoge HLN. El creador de juego, conocido por su calma tanto dentro como fuera del campo, no pareció alterado por los titulares. «Ahora no es el momento de hablar de ello. Sé cómo funciona esto. Siempre hay muchos rumores. Los afronto con calma, ya me conocéis. Estoy contento con mi nivel y con cómo me encuentro físicamente. Eso es lo único que importa», añadió.

La estrella del Nápoles deja entrever un fichaje por el PSV en enero

Cuando le preguntaron si la admiración entre él y el gigante neerlandés era mutua, la estrella del Nápoles no pudo evitar sonreír, sin hacer mucho por frenar las crecientes especulaciones sobre su futuro. Con una respuesta tan breve como es habitual en él, el extremo dejó la puerta abierta con solo tres palabras: «Ya se verá».

Su negativa a descartar definitivamente los rumores sugiere que un fichaje por el club de Eindhoven en invierno sigue siendo una posibilidad real a medida que se acerca el mercado de enero. Con el PSV deseoso de reforzar su plantilla para la segunda mitad de la temporada, la postura enigmática del jugador seguramente aumentará la expectación entre los aficionados de la Eredivisie antes del nuevo año.

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El PSV prepara una ofensiva para enero

Según las informaciones, el líder de la Eredivisie quiere hacerse con los servicios de De Bruyne ya en el mercado de invierno, en lugar de esperar a que su contrato en Nápoles expire el próximo verano. Para que el fichaje se haga realidad, el PSV tendría que alcanzar un acuerdo económico con el Nápoles, que podría verse tentado a obtener un traspaso por el veterano en vez de perderlo en verano. Incorporar a un jugador de la talla de De Bruyne supondría un gran golpe de efecto para la máxima categoría neerlandesa.

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Un fichaje por el club de Eindhoven supondría también una especie de regreso a casa para el belga, que ha pasado en Italia la etapa final de su carrera. La cercanía a su familia y a sus raíces en la región fronteriza hacen del PSV un destino atractivo para el legendario centrocampista. Tras años en la élite del fútbol europeo, la posibilidad de liderar a un PSV joven y ofensivo bajo las órdenes de un cuerpo técnico conocido parece ser un importante aliciente para el jugador.

Van Bommel da su visto bueno

El seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, conoce bien una situación similar: en la recta final de su carrera como jugador dejó el AC Milan para regresar al PSV en 2012. El excentrocampista cree que la Eredivisie encajaría perfectamente con el estilo técnico de De Bruyne. Van Bommel señaló que las circunstancias personales del jugador y la identidad táctica del fútbol neerlandés se ajustan a lo que el centrocampista aporta sobre el terreno de juego.

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«Tiene que tomar la decisión él mismo, pero vive cerca y el fútbol neerlandés le viene bien», comentó Van Bommel. El seleccionador de Bélgica destacó como factor clave la filosofía ofensiva que define a la liga. «La forma de jugar al ataque, de querer jugar siempre al fútbol... Eso encaja con él», añadió.