Kevin Cunningham, furioso luego de conocer su sanción de cuatro partidos

Primera División de Costa Rica: El jugador de Limón se defendió luego de que el Tribunal lo castigara por un supuesto pellizco al juez Henry Bejarano.

Momentos después de que se diera a conocer la sanción del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol al futbolista Kevin Cunningham, el propio jugador salió a defenderse en los medios de comunicación.

El volante recibió cuatro fechas de sanción por el ente disciplinario después de que el cuarto árbitro del encuentro entre Limón y San Carlos, Henry Bejarano, lo informara por un supuesto pellizco hacia su persona.

"Al jugador Kevin Cunningham de Limón FC se le sanciona con cuatro partidos y una multa de 200 mil colones con base en los artículos 9 inciso 2 y 38 inciso 2 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por pellizcar a un oficial de partido", argumentó el Tribunal.

Cunningham charló más tarde con Al Pie del Deporte y www.everardoherrera.com y dio su versión de lo acontecido: "La noticia me toma por sorpresa, cuando iba entrando al túnel el árbitro (Bejarano) está delante mío y lo que le dije fue que me diera campo, lo toqué para pasar porque se iba a armar un problema en el túnel y él se devolvió y me dijo que me iba a reportar, eso fue lo que pasó, nunca lo pellizqué, lo juro por mi mamá", comentó el jugador.

Y agregó: "Henry Bejarano montó su show, es un mentiroso y se lo dije a él, si lo tengo que ver a la cara se lo vuelvo a decir, no voy a permitir que manche mi nombre, estuve un año fuera del futbol y me ha costado mucho volver a jugar para que él venga a perjudicar mi imagen y al club, es un mentiroso y él lo sabe, ese informe es una mentira, está actuando de mala fe".

Por último, el volante dijo que no se quedará de brazos cruzados: "Ya hablé con mi abogado y estamos tomando cartas en el asunto, esto no lo voy a dejar pasar".