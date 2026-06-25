Kessié: su ruta al Mundial lo devuelve a Italia; la Juve, favorita para ficharlo

Franck Kessié, protagonista con Costa de Marfil en el Mundial tras marcar a Alemania, podría volver a la Serie A. Ya jugó allí entre 2015 y 2022 con Atalanta, Cesena y Milan. Sin embargo, las casas de apuestas apuntan a la Juventus: su fichaje se paga a cuota 4,00 en Sisal y Snai tras tres años en el Al-Ahli de Arabia Saudí.





El Napoli de Spalletti lidera las apuestas, seguido del Inter, campeón de Italia, a 5,00 para un posible derbi milanés. A 6,00 aparece la Roma, donde volvería a trabajar con Gian Piero Gasperini. A 7,50 se sitúa el Como, mientras que su regreso al Milan se paga a 7,50, cuatro años después de su traspaso al Barcelona.