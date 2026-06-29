Kessié: su ruta al Mundial lo devuelve a Italia; la Juve, favorita para ficharlo

Franck Kessié, protagonista en el Mundial con Costa de Marfil tras marcar a Alemania, podría volver a la Serie A. Ya jugó allí entre 2015 y 2022 con Atalanta, Cesena y Milan. Sin embargo, su regreso podría ser con la Juventus. Las casas de apuestas pagan su fichaje, tras tres años en el Al-Ahli de Arabia Saudí, a cuota 4,00 en Sisal y Snai.
El equipo de Luciano Spalletti lleva ventaja sobre el Inter, campeón de Italia, ofrecido a 5,00 para un cambio de bando en el derbi milanés. A 6,00 aparece la Roma, donde volvería a trabajar con Gian Piero Gasperini. A 7,50 se sitúa el Como, mientras que un regreso al Milan se paga a 7,50, cuatro años después de su marcha al Barcelona.