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Carlos Queiroz Ghana 2026Getty Images

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Kerosh, sobre el penalti no pitado a Ghana: ¡Los árbitros del VAR se fueron a tomar un café!

Inglaterra vs Ghana
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Una ironía mordaz por parte del veterano entrenador

Carlos Queiroz, seleccionador de Ghana, criticó con ironía el empate sin goles ante Inglaterra en la segunda jornada del Mundial 2026, y culpó a las decisiones arbitrales de privar a su equipo de un penalti y de la expulsión de un rival.

Ghana consiguió el empate al cerrar espacios y frustrar a los “Tres Leones”, pese a que Inglaterra tuvo el 79 % de posesión, la más alta en 60 años para un equipo que no marca.

En los últimos minutos, los ghaneses reclamaron un penalti por una entrada de Ezri Konsa sobre Prince Ado dentro del área, pero el árbitro no lo concedió pese a las protestas.

En la rueda de prensa posterior, el técnico afirmó: «No estoy seguro de que el vídeoarbitraje siga funcionando en el Mundial. ¿Sigue existiendo siquiera? Tengo mis dudas».

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Y añadió con ironía: «Hubo un penalti claro a favor de Ghana que no se pitó. Inglaterra tuvo mucha suerte. Una vez más, parece que los árbitros del VAR se fueron a tomar un café».

El técnico portugués añadió: «A veces a mí también me apetece un café, pero lo que vi fue un penalti claro y una roja. ¿Alguien lo duda?».

Pese a sus críticas, reconoció que el resultado fue justo: «Inglaterra tuvo más posesión, pero nosotros luchamos mejor y creamos ocasiones; al final ellos también tuvieron oportunidades. Creo que están contentos con el empate y yo también».

Y sonriendo añadió: «Pido disculpas por mi sarcasmo, pero si dijera estas cosas en serio, podrían sancionarme».

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