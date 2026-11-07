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El portero del Arsenal Kepa Arrizabalaga se prepara para un emotivo regreso a San Mamés, el estadio de su antiguo club, el Athletic Club, tras ser convocado por la selección del País Vasco. El guardameta figura en la lista de la Euskal Selekzioa para enfrentarse a Venezuela en un amistoso internacional que se disputará el próximo fin de semana en Bilbao.

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El portero del traspaso récord regresa a Bilbao

El seleccionador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha incluido al natural de Ondarroa entre los nombres destacados de su convocatoria de 22 jugadores para el encuentro del sábado 14 de noviembre. Actualmente suplente de David Raya en el Arsenal, tras anteriores cesiones al Real Madrid y al Bournemouth, Arrizabalaga dejó Bilbao para fichar por el Chelsea en 2018. Aquel traspaso de 80 millones de euros a Stamford Bridge sigue siendo el fichaje más caro de la historia de un portero.

Tres jugadores de clubes extranjeros se suman al bloque de la liga española

Junto a Arrizabalaga, los otros convocados que juegan fuera de España son el delantero del Udinese Unai Gomez y el atacante del Bolton Wanderers Gaizka Larrazabal, mientras que el guardameta de Osasuna Aitor Fernandez aporta competencia en la portería. Arrasate ha vuelto a apoyarse en un bloque conocido procedente del Athletic Club, la Real Sociedad, Osasuna y Deportivo Alaves.

En defensa, a Dani Vivian, Hugo Rincon y Johaneko Louis-Jean, del Athletic, se unen Jon Pacheco, Igor Zubeldia y Aihen Munoz, de la Real Sociedad, además de Inigo Arguibide, de Osasuna, y Einar Galilea, del Malaga.

En el centro del campo figuran Mikel Jauregizar, del Athletic; Benat Turrientes, de la Real Sociedad; Pablo Ibanez y Ander Guevara, del Alaves; Asier Osambela, de Osasuna; y Jon Guridi, del Sevilla. Completan el ataque Oihan Sancet, del Athletic; Kike Barja, de Osasuna; e Inigo Vicente y Asier Villalibre, del Racing Santander.

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Un amistoso histórico rinde homenaje a los vínculos culturales

Organizado por el presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Xabier Goni, el encuentro supondrá la primera aparición de la selección desde que derrotó 3-0 a Palestina el 15 de noviembre del año pasado, ante una asistencia récord de 51.396 espectadores, con goles de Unai Elgezabal, Gorka Guruzeta y Urko Izeta. El partido del próximo sábado tiene un profundo significado cultural, ya que celebra el 90.º aniversario de la formación del primer Gobierno Vasco autónomo, presidido por Jose Antonio Aguirre en 1936.

Posteriormente, Aguirre creó en 1937 el equipo Euzkadi para realizar una gira por Europa y América durante la Guerra Civil española. Venezuela también mantiene un vínculo especial con la región tras acoger a miles de exiliados políticos vascos que huían de la dictadura de Francisco Franco.

La selección local defiende su pleno de victorias ante Venezuela

Arrrizabalaga espera tener la oportunidad de jugar de inicio en un entorno familiar el próximo fin de semana antes de regresar al norte de Londres para retomar su papel de suplente a las órdenes de Mikel Arteta tras el parón internacional. En Bilbao, Euskal Selekzioa intentará mantener su pleno histórico de victorias en el que será su cuarto enfrentamiento con Venezuela. La selección local se impuso anteriormente a la sudamericana por 4-3 a domicilio, en San Cristobal, en junio de 2007; por 3-1 en el antiguo San Mames, en diciembre de 2010; y por 4-2 en Mendizorrotza, en octubre de 2018.