Kenneth Taylor y Tijjani Noslin, importantes para la Lazio, que tras una espectacular remontada debe conformarse con un punto

Lazio y AC Milan firmaron tablas este sábado tras un atractivo duelo futbolístico. El goleador Tijjani Noslin y Kenneth Taylor seguían siendo de gran valor para el conjunto local, pero tras el descanso el suplente Diego Moreira igualó por completo el partido para el Milan: 2-2.

Lazio, con Taylor y Noslin, además de Josip Sutalo, en el once inicial, empezó bien el partido, con Matteo Cancellieri como protagonista. El extremo derecho pidió primero un penalti, no lo obtuvo, pero acto seguido abrió el marcador en el minuto 10. Un centro raso fue rematado con rapidez por Cancellieri en el segundo palo.

En la fase posterior, el 2-0 parecía más cercano que el 1-1. Mattia Zaccagni obligó a Mike Maignan a realizar una gran parada, pero el guardameta francés no pudo evitar que llegara ese segundo gol de Lazio cinco minutos antes del descanso.

Kenneth Taylor puso el balón raso frente a la portería, lo que permitió a Tijjani Noslin generar peligro. El delantero estrelló primero el balón en el larguero, pero en el rechace no perdonó: 2-0.

En la segunda parte, el Milan tenía que dar un paso al frente, y el entrenador Rúben Amorim era muy consciente de ello. El portugués hizo tres cambios, entre ellos la entrada de Diego Moreira. Al final, acabaría asumiendo el protagonismo tras el descanso.

En un intervalo de dos minutos, entre el 65 y el 67, Moreira golpeó dos veces. Primero marcó el 2-1 con una buena volea y poco después, a pase de Adrien Rabiot, también hizo el 2-2.

Así, el Milan regresó de golpe al partido. En el tramo final, ninguno de los dos equipos fue capaz de doblegar al rival, por lo que los puntos acabaron repartiéndose. Para el líder Lazio, es la primera pérdida de puntos de la temporada; el Milan es cuarto en la Serie A.