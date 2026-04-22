Kenneth Taylor y Tijjani Noslin clasifican al Lazio para la final de la Coppa Italia ante el Inter

La Lazio se clasificó para la final de la Coppa Italia tras empatar 1-1 con el Atalanta en el tiempo reglamentario y 0-0 en la prórroga. En los penaltis, el portero Edoardo Motta detuvo cuatro lanzamientos y Kenneth Taylor marcó el decisivo. El 13 de mayo disputará la final en su Estadio Olímpico ante el Inter.

En el Atalanta, Marten de Roon jugó junto a Éderson en el centro del campo, mientras que en el Lazio fueron titulares Taylor y Tijjani Noslin.

Tras el 2-2 de la ida, ambos equipos evitaron riesgos y las ocasiones fueron escasas. El Atalanta dominó, pero una volea de Nicola Zalewski evitó el gol.

La Lazio respondió al contraataque sin generar demasiado peligro. El portero del Atalanta, Marco Carnesecchi, apenas intervino.

A la hora de juego, un centro provocó un choque entre Mario Gila y Motta; Éderson remató el rebote, pero el VAR anuló el gol por falta sobre el portero.

En la otra área, Noslin se escapó solo, prefirió disparar en lugar de ceder atrás y falló, ante el enfado de sus compañeros.

En el 84’, Lazio parecía ganar tras un cabezazo sorpresivo de Alessio Romagnoli en un córner. Pero dos minutos después, Atalanta igualó por medio de Mario Pasalic, quien desde el borde del área aprovechó un rebote en Taylor: 1-1.

En el descuento, Scamacca cabeceó al poste tras una gran parada de Motta. En la prórroga, Raspadori marcó el 2-1, pero fue anulado por fuera de juego.

Sin más goles en la prórroga, se llegó a los penaltis. Fallaron Nuno Tavares y Cataldi por Lazio, pero Motta detuvo los lanzamientos de Scamacca, Zappacosta, Pasalic y De Ketelaere. Taylor marcó el suyo y dio el pase a Lazio.