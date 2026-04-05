Kenneth Pérez saca una dolorosa conclusión sobre el jugador del Ajax: «Es dramático este estilo de juego»

Bram van Polen y Kenneth Pérez no están nada satisfechos con Josip Sutalo, según han declarado en el programa «Dit Was Het Weekend» de ESPN. Además, el exdefensa del PEC Zwolle compara al croata con Nick Verschuren, cedido por el Ajax, quien sí le gusta.

«Ya ha recibido elogios en varias ocasiones», comienza diciendo el ex capitán del PEC sobre el jugador cedido por el Ajax. «De vez en cuando se lanza como un poseso a por algunos balones. Muchos defensas de la Eredivisie podrían aprender algo de él».

«No rehúye ningún duelo, aunque a veces sea un poco a ciegas y se tire al suelo con bastante facilidad. Pero realmente se entrega a por todo y también lee muy bien cuándo va a haber un disparo. No se tira al suelo por tirarse», continúa.

No obstante, Van Polen también ve algunos aspectos a mejorar en la posesión del balón por parte del joven defensa del FC Volendam, que el domingo jugó un buen partido contra el Feyenoord (0-0). Pero en el aspecto defensivo lo considera muy sólido e incluso lo califica como mejor que su rival en el Ajax, Sutalo.

«Defensivamente lo veo mejor, sí. Puramente en la defensa», concluye Van Polen, tras lo cual Pérez intenta matizar un poco indicando que Sutalo tiene que defender este año en espacios muy amplios, algo que bajo las órdenes de Farioli ocurría con menos frecuencia.

«Dices eso porque ahora ves a Sutalo jugar en espacios amplios. Pero Sutalo bajo las órdenes de Farioli era un defensa muy, muy bueno», interviene el danés, tras lo cual Van Polen señala que el Volendam también defiende a veces en espacios amplios y que Verschuren lo hace muy bien.

«Pero la forma en que Sutalo se gira en ese gol de Van Rooij... eso casi nunca se ve en Verschuren», continúa Van Polen, tras lo cual Pérez le interrumpe. «Sí, pero Sutalo es pésimo en este estilo de juego. Sutalo no está hecho para jugar en el Ajax con este estilo de juego. Pero con Farioli era un defensa muy bueno. Es más fácil para todos cuando se defiende en espacios reducidos. Lógico», concluye el exjugador del Ajax.