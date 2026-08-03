Kenneth Pérez, profundamente impresionado: «¡Es el futuro de la selección neerlandesa!»

Kenneth Perez está muy impresionado con las cualidades de Mexx Meerdink, según ha dicho el analista de ESPN durante la retransmisión de la Johan Cruyff Shield. El danés ve en el delantero del AZ el futuro de la selección neerlandesa.

Meerdink ya tuvo un papel importante a los siete minutos de partido. Recibió un golpe en la cara de Joey Veerman, por lo que el centrocampista del PSV tuvo que marcharse y el equipo local tuvo que seguir con diez hombres.

Al cumplirse la media hora de juego, Meerdink volvió a dejarse ver. Un centro de Mateo Chavez fue desviado por Ryan Flamingo, lo que permitió al delantero de 23 años marcar de cabeza desde muy cerca.

Perez quedó muy impresionado con el juego mostrado por Meerdink, que la temporada pasada se perdió gran parte del curso por una lesión. “Creo que es mejor que antes de aquella lesión, porque ahora sabe lo que es echar de menos el fútbol, y físicamente se ha hecho más fuerte”.

La temporada pasada, Perez ya señaló que estaba encantado con el hijo de Martijn Meerdink. Lo calificó como un futuro jugador de primer nivel, y sigue manteniéndolo.

“Sigo creyendo que es el futuro de la selección neerlandesa. Sé que suena raro basándose en tan pocos partidos, pero cómo define y cómo se mueve… Espero tener razón dentro de tres años”, concluye.