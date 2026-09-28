La selección neerlandesa ha comenzado bien este parón de selecciones, pero aun así Kenneth Perez sigue viendo una posición en la que Países Bajos tiene problemas: el lateral izquierdo. Así lo contó en Voetbalpraat en ESPN.

Tanto contra Alemania (1-1) como contra Serbia (1-2), Micky van de Ven disputó los noventa minutos completos como lateral izquierdo. Pero no terminó de convencer ni a Marciano Vink ni a Perez.

«Yo no le veo como lateral izquierdo», dijo Vink. Perez está de acuerdo con él. «No, yo tampoco. Países Bajos tiene realmente un problema en el lateral izquierdo. ¿De verdad Daley Blind no puede?», dijo Perez con una sonrisa.

«¿Hato no ha jugado también ahí?», plantea Vink. «Pero en el Chelsea juega en realidad más como central por la izquierda. Quizá Mats Rots sea una opción.»

Arno Vermeulen, también presente en la mesa, vio sin embargo que Van de Ven también dejó buenas cosas contra Serbia. «Por otro lado, hay un momento contra Serbia en el que atrás sale mal y él, naturalmente, con su velocidad, con una entrada de bloqueo, resuelve algo en el otro lado, nada menos.»

Aun así, él también cree que Van de Ven no es el lateral izquierdo más adecuado. «Creo que Xavi en realidad quiere más fútbol ahí, en esa posición.»

Por último, Perez señaló, refiriéndose a Van de Ven y Jan Paul van Hecke: «En la línea de cuatro de atrás simplemente tienes a dos chicos que están vigésimos con el Tottenham (en la Premier League, ndr.). Y uno de ellos es capitán.»