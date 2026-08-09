Kenneth Pérez, entusiasmado con Marc ter Stegen tras su debut con el Ajax: “El segundo portero que mejor juega al fútbol de Países Bajos”

Marc ter Stegen firmó el domingo ante el PEC Zwolle un debut exitoso con el Ajax. El guardameta mantuvo la portería a cero y, además, tuvo un papel importante en la victoria final por 0-2 con una parada crucial antes del descanso. El analista Kenneth Perez se deshace en elogios hacia el veterano de 34 años en Dit was het Weekend de ESPN.

En el minuto 34, con 0-0 en el marcador, parecía que el Ajax se iba a quedar por detrás cuando Tobias Sommer tenía todo a favor para cabecear un centro medido de Dylan Mbayo. Sin embargo, Ter Stegen salvó al Ajax con un reflejo felino.

El cedido por el FC Barcelona también firmó un partido sólido después de esa parada. Tras la tarjeta roja a Sherel Floranus, el conjunto de Ámsterdam acabó llevándose el partido en el tramo final gracias a Jorthy Mokio y Julian Brandt.

Perez elige a Ter Stegen como su "hombre del fin de semana". "Primero, porque me parece realmente especial que alguien del FC Barcelona venga a los Países Bajos para jugar de portero. Fue todo un culebrón, pero al final vino".

"También escuché decir a Ryan Thomas (capitán del PEC, red.) que es 'otro tipo de portero'. Creo que va a ser realmente muy importante para el Ajax. También, por supuesto, con los pies". Aun así, Perez ve a un guardameta en la Eredivisie al que considera superior con el balón.

"Koeman sigue siendo el portero que mejor juega al fútbol de los Países Bajos, pero creo que él va segundo", dice el danés, elogioso con el meta del Telstar. Koeman firmó el sábado otro excelente partido en su visita al NEC (1-2).

"Con él vas a disfrutar mucho", continúa Perez sobre Ten Stegen. "Sobre todo por sus buenas paradas. De verdad tienes que ajustar mucho el disparo a la escuadra para marcarle. Eso pienso de verdad. Está acostumbrado a eso en el Barcelona, y esa es realmente una diferencia".

"Como Unnerstall fue muy importante para el FC Twente hace unas temporadas, él lo va a ser para el Ajax", asegura Perez. Ter Stegen centra ahora su atención con el Ajax en la tercera ronda previa de la Conference League ante el Shelbourne FC. La vuelta se jugará el jueves en Irlanda.