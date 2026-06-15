Kenneth Pérez critica duramente a la estrella indiscutible de Curazao: «Es bastante malo»

Kenneth Pérez, analista de ESPN, ha manifestado en el último episodio de «WK Praat» que no le gusta el centrocampista de Curaçao Tahith Chong.

En Curaçao, Chong, de 26 años, es el jugador más querido de la selección The Blue Wave.

El zurdo del Sheffield United es el único futbolista de la selección de Curaçao que nació en Willemstad, la capital.

Los otros 25 nacieron en los Países Bajos, y su pasado en el Manchester United lo consagra como la estrella.

Sin embargo, Pérez no vio eso en el partido contra Alemania (derrota 7-1): «El primer cuarto de hora fue entretenido, pero luego pareció un encuentro de aficionados contra profesionales. Algunos jugadores de Curaçao son bastante malos».

«Creo que Dick Advocaat ha formado un centro del campo muy peculiar. Ese Juninho Bacuna es bastante malo. Y ese Chong también es bastante malo. Entonces tienes a dos jugadores en el centro del campo que se creen bastante buenos, pero ahí simplemente hay que tener jugadores decisivos».

«Estos chicos solo quieren jugar con el balón, pero no tienen velocidad», concluye Pérez, ya cansado de tantos matices sobre Curazao. «¡Esto es un Mundial!»