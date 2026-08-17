Si por Willem Vissers fuera, el entrenador del Ajax, Míchel Sánchez, daría a partir de ahora sus ruedas de prensa en español, con un intérprete al lado. Así lo dijo el periodista de De Volkskrant el lunes por la noche en Voetbalpraat en ESPN.

Últimamente, Míchel suele dar sus ruedas de prensa en inglés. Sin embargo, Vissers asegura que eso le cuesta ‘muchísimo’. “Ese hombre no tiene la culpa. Viene de España y apenas habla inglés. Eso sí, ya ha mejorado respecto a hace un mes”.

“Pero si estoy allí sentado un cuarto de hora, me vuelvo loco. Incluso he dejado de hacer preguntas a propósito, porque me bloqueo un poco. Es que no puedo escucharlo. Si no hablas inglés, tienes que poner a un intérprete.”

“¿Qué empresa hace eso? Eres una gran multinacional y fichas a alguien que no habla en absoluto el idioma. También el idioma que sí hablan las demás personas en el país, el inglés. Y entonces vas allí a intentar explicar algo, lo que preguntan los periodistas.”

“No conseguía sacar nada en claro de esas respuestas. Los jugadores también dicen que lo entienden todo, pero ahora queda claro que no lo entienden. Porque ya no saben qué tienen que hacer. Sí creo que es un buen entrenador, pero me parece todo muy trabajoso”, señaló el periodista.

Kenneth Perez está de acuerdo con él. “Esto es simplemente bochornoso de ver. Yo también lo vi ayer”, cuenta el analista.

“Además, pasa una cosa: si no dominas el idioma, en realidad no puedes explicar bien a los periodistas lo que de verdad quieres decir. Así que hazlo en tu lengua materna, porque entonces sí puedes ir realmente a la esencia. Esto, sencillamente, no es agradable de ver. Entonces es mejor no hacer las ruedas de prensa”, concluye Perez.