Kenner Gutiérrez, antes del clásico: "Si tenemos que sudar sangre tenemos que hacerlo"

Alajuelense se ilusiona con meterse en semifinales, pero necesitará urgente la victoria contra Saprissa para seguir con esperanza.

Alajuelense se juega todo por escalar en el Clausura y llegar a semifinales, pero para eso deberá ganar el clásico ante Saprissa este sábado. Kenner Gutiérrez lo tiene claro y dará todo lo posible para llevarse los tres puntos en el trascendental encuentro.

“Hay que luchar cada balón como si fuera el último, si tenemos que sudar sangre tenemos que hacerlo, porque nuestra afición merece respeto, llevamos una camisa que tiene mucho peso y eso lo tenemos claro. Queremos hacer un bonito partido”, declaró el experimentado defensor.

“El torneo está muy cerrado. Vamos partido a partido y vamos a luchar hasta lo último. Como lo dijo el profesor Torres, mientras Liga Deportiva Alajuelense tenga vida va a luchar y ahora dependemos de nosotros”.”, amplió Gutiérrez, que ahora ocupa el lateral derecho por pedido del entrenador.

“La verdad estoy sufriendo un poco, no puedo esconder eso, es un puesto nuevo para mí. Nunca había tenido tantos partidos ahí. Lo había hecho, pero me tocaba una vez perdida, no tan seguido, ahora me tengo que hacer de la mente que soy lateral", analizó