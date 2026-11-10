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Kenan Yildiz está cerca de su esperado regreso a la Juventus tras varios meses de baja por lesión. El talentoso delantero ha dado recientemente noticias positivas sobre su recuperación y ha revelado que su objetivo es volver a jugar este diciembre.

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La Juventus recibe una gran noticia sobre la lesión de Yildiz

Yildiz está cada vez más cerca de volver a jugar con la Juventus tras una frustrante ausencia. El futbolista de 21 años no ha estado disponible por una lesión desde agosto, lo que ha supuesto un duro golpe para el club italiano. Según Tuttosport, el talentoso delantero retomará pronto su programa de entrenamiento individual en las instalaciones de Continassa.

Después aumentará gradualmente la carga física para recuperar el ritmo de competición. Yildiz no estará listo para jugar inmediatamente después del actual parón de selecciones. La Juventus está gestionando con cuidado su recuperación para garantizar que vuelva en condiciones físicas óptimas.

Yildiz desvela cuándo espera volver

El atacante asistió el lunes a una ceremonia en Bolonia para recoger el premio Bulgarelli Número 8. Durante el acto, ofreció una actualización muy positiva sobre su rehabilitación. Yildiz confirmó a los presentes que espera regresar «en diciembre». El número 10 de la Juventus expresó sus enormes ganas de volver al campo y aportar al equipo junto a sus compañeros.

«Me encuentro bien y espero volver a jugar pronto», explicó Yildiz al hablar de su estado físico. «Echo mucho de menos a la Juventus. Echo de menos la sensación de jugar al fútbol».

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Cómo sobrellevar la ausencia del número 10

La Juventus ha tenido que afrontar los primeros meses de la temporada sin su principal referente creativo. Pese a la larga y frustrante ausencia, Luciano Spalletti se ha negado a utilizar la lesión como excusa.

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El club y el personal médico han trazado un calendario claro para su reincorporación gradual. El regreso ante el Monza el lunes 14 de diciembre, en el Allianz Stadium, se considera actualmente el objetivo más realista. Yildiz sigue deseando acelerar el proceso si su físico se lo permite durante las próximas dos semanas. El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución diaria a medida que aumente la carga de entrenamiento.

Al delantero le esperan partidos importantes

Aunque el partido contra el Monza sigue siendo el objetivo principal, la Juventus espera discretamente que Yildiz pueda entrar en una convocatoria incluso antes. Poder contar con él antes de lo previsto supondría un impulso oportuno para el apretado calendario invernal.

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Una recuperación más rápida podría permitirle jugar el partido en casa contra el Udinese, en competición nacional, el 6 de diciembre. Otra posibilidad es que viaje a Bucarest para el encuentro de la Europa League contra el Hapoel Be’er Sheva apenas cuatro días después. En cualquier caso, su regreso en diciembre supondría un enorme impulso para la Juventus a mitad de temporada. Yildiz se centrará ahora por completo en completar su trabajo individual en Continassa para hacer realidad ese regreso.