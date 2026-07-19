Kemps: «La experiencia de Argentina derrotará a España y Messi se librará de la presión de Europa»

Mario Alberto Kempes, leyenda de la selección argentina, afirma que la «Tango» es la gran favorita para ganar el Mundial 2026.

Según el diario español «AS», Kempes, quien llevó a Argentina a ganar el Mundial de 1978 y fue su máximo goleador, recordó su final y habló sobre el posible duelo contra España en 2026.

Sobre jugar una final, afirmó: «Hasta entonces has hecho todo bien, pero para ganar debes dar lo mejor de ti, pues es el último y decisivo partido que te lleva a la cima o al segundo lugar. Ganar un Mundial no es fácil, y repetirlo es aún más difícil. Argentina tiene la oportunidad y, en mi opinión, es la gran favorita. Si Messi levanta la copa, será tocar el cielo: no hay logro mayor».

Sobre la diferencia entre un partido normal y una final, añadió: «No es un partido más; es una final y siempre son complicadas. Hay mucha tensión, mucho en juego, y hay que saber cómo jugarlas».

Soy argentino y la afición española me ha acogido, pero siempre estaré del lado de Argentina. Será un partido emocionante, con dos equipos que dominan la posesión y presionan muy arriba. Quien quede fuera lo pasará mal, pero será un gran duelo».

Sobre el pronóstico, añadió: «Argentina ha sufrido y remontado tres veces, lo que demuestra carácter. España, en cambio, ha resuelto sus partidos en el tiempo reglamentario y ha ganado dos casi sobre la hora, lo que sugiere un duelo muy igualado. Pero Argentina parte con una ligera ventaja, porque sabe remontar».

Sobre el nivel de Lionel Messi, Kempes añadió: «Nadie esperaba esto, yo incluido. Pensaba que debería hablar con el entrenador para saber sus minutos, pero está viviendo una segunda juventud, y eso es fantástico. Milita en una liga muy distinta a las europeas, donde imperan regímenes estrictos y la obligación constante de ganar. En Miami, en cambio, disfruta de la vida y sale con su familia, lo que le ha permitido llegar al torneo recuperado, entusiasmado y motivado».

Kemps concluyó: «España tiene buenas bazas: jugadores excepcionales y un centro del campo muy peligroso. Ha marcado pocos goles, pero también ha encajado pocos, así que será un rival muy fuerte».