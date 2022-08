Kehrer asegura no tener ningún acuerdo con el Sevilla

"No he dado mi consentimiento a ningún otro club, los rumores actuales no se corresponden con la verdad", comentó el jugador.

El Sevilla busca un central para reforzar su defensa después de la venta de Jules Koundé al Barcelona. Uno de los jugadores que ha sido vinculado al club de Nervión es el alemán Tilo Kehrer pero el jugador del PSG ha desmentido que ya tenga un acuerdo para firmar con el club de Nervión. Suscríbete a nuestro canal de Telegram sobre el Sevilla FC y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil "No he dado mi consentimiento a ningún otro club, los rumores actuales no se corresponden con la verdad", comentó el jugador en una entrevista a "Sky Sports". Según la información de distintos medios franceses, el PSG no cuenta con el jugador, que sólo tiene un año más de contrato y quiere marcharse en busca de más minutos para disputar el Mundial de Qatar 2022 con Alemania pero el futbolista ha dejado claro que está centrado en su preparación con los galos. "Como jugador del PSG, mi atención se centra actualmente en mi club y en el entrenamiento diario para estar en plena forma. Me siento muy bien. Mi objetivo final es tener éxito deportivo y trato de crear las mejores condiciones posibles para ello", aseguró.