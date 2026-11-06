Kees Smit: «Feyenoord y Ajax, todavía me siento mal por eso»

Kees Smit hace autocrítica tras la derrota del AZ por 1-2 ante la Juventus en la Europa League. «En realidad, volví un poco antes de tiempo», admite el centrocampista ofensivo del equipo de Alkmaar en referencia a su reciente lesión.

«He aprendido que quizá debo ser más sincero conmigo mismo y con los fisioterapeutas», recoge el Algemeen Dagblad. «Pero quiero jugar todo lo posible y eso puede jugar en mi contra».

Tras recuperarse de una lesión en la ingle, Smit regresó a la selección neerlandesa sub-21. Fue titular contra Noruega (0-0) y Eslovenia (victoria por 2-4), y en el segundo partido contribuyó con un gol y una asistencia. Smit se perdió por lesión el encuentro contra Bosnia y Herzegovina que aseguró la clasificación para la Eurocopa.

Después, el jugador del AZ estuvo un mes de baja por una nueva lesión. «Si no te encuentras bien, es mejor perderte uno o dos partidos, pero yo quería ayudar a la selección neerlandesa sub-21. Por eso también me perdí partidos atractivos, y eso me fastidia mucho. Los del Feyenoord y el Ajax: todavía me duele habérmelos perdido».

Contra la Juventus, Leeroy Echteld dio entrada a Smit en el minuto 62. «Tenía muchas ganas de volver a jugar y este tipo de partidos siempre te dan energía. Estoy muy contento de volver a jugar y quiero que siga siendo así».

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Smit y Elijah Dijkstra, el otro suplente que entró, hicieron que el AZ generara peligro con frecuencia ante la Juventus en los últimos minutos. «Sí, los dos entraron bien. Pero no creo que el partido cambiara de verdad solo al final. Creo que jugamos bien la segunda parte», afirmó un satisfecho Echteld.

«Por supuesto, con los cambios el partido se abre un poco más y esos jugadores te aportan más energía», analizó el entrenador del AZ, a quien le habría gustado que su equipo jugara con más madurez en la primera parte. «Durante el partido notas que hay que subir una o dos marchas. Llega un momento en que lo conseguimos y entonces se ve que también podemos plantar cara».