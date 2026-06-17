Kees Smit está en conversaciones y parece saber dónde jugará la próxima temporada

El AZ negocia la ampliación del contrato de Kees Smit, vigente hasta 2028, según Voetbal International.

A pesar de los rumores que le sitúan en el extranjero —Real Madrid y FC Barcelona le siguen—, el internacional holandés no descarta seguir en Alkmaar.

Recientemente, el jugador indicó a Rodi Media que considera prolongar su etapa en Alkmaar.

El centrocampista de veinte años negocia ahora con el club, según el nuevo director técnico, Niels van Duinen.

«He leído las declaraciones de Kees y lo considero algo positivo. Hemos hablado con él al respecto. Todos estaremos muy contentos si se queda aquí».

«Estamos en pleno Mundial. El mercado aún tiene que ponerse en marcha. Sabemos lo que se dice y se escribe. Tendremos que ver cómo evoluciona la situación», concluye.

En marzo, Ronald Koeman lo convocó sorpresivamente a la selección holandesa para los amistosos contra Noruega y Ecuador.

Fue titular en el primer partido (2-1), pero no fue convocado para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.