Keane, antes del partido contra Argentina: «Debemos dejar atrás los conflictos del pasado»

Harry Kane, capitán de Inglaterra, afirmó que medirse a Argentina en semifinales es la máxima emoción para un jugador, pero instó a sus compañeros a mantener la calma. por la carga emocional e histórica que rodea este clásico.

El duelo evoca recuerdos, desde el gol con la mano de Diego Maradona en 1986 hasta la expulsión de David Beckham en 1998. No se ven las caras en un gran torneo desde 2005 y ahora buscan el pase a la final del domingo.

Inglaterra, subcampeona de Europa en las dos últimas ediciones, busca su tercera final en cuatro grandes torneos y está a un paso de acabar con seis décadas de espera para «devolver el fútbol a su cuna» y ganar el título mundial que se le resiste.

En declaraciones a la cadena británica «ITV», Kane expresó su entusiasmo: «¡Menudo partido! ¡Qué gran ocasión para enfrentarnos a una de las mejores selecciones del mundo, la actual campeona, en una semifinal del Mundial!».

Kane añadió: «En momentos como este recuerdo mi infancia, cuando soñaba con jugar partidos así. Es la máxima emoción del fútbol y estoy ilusionado con esta semana. Será un partido excepcional ante un rival fuerte, pero espero que saque lo mejor de nosotros».

El miércoles, el estadio Mercedes-Benz se llenará de ruido y color para un duelo que siempre ha generado emoción y polémica. Se reforzarán las medidas de seguridad en el recinto, donde las aficiones convivirán sin barreras. aunque el choque trasciende lo deportivo por la disputa de las Malvinas de 1982, cuya soberanía Reino Unido mantiene y Argentina rechaza.

Al ser preguntado si el equipo necesita más disciplina y control emocional para manejar el ambiente, el capitán inglés respondió: «En parte; no debemos centrarnos demasiado en el trasfondo histórico».

La historia forma parte del juego; los medios hablarán de ello y los aficionados reaccionarán, pero, desde nuestro punto de vista como jugadores, es solo un partido contra una gran selección, inteligente y disciplinada, cuyos jugadores saben provocar errores y ralentizar el ritmo, como muchas otras selecciones a las que te enfrentas en tu carrera».

Harry Kane concluyó: «Al final, es Inglaterra contra Argentina, dos potencias del fútbol; dos gigantes en una semifinal del Mundial, y todo lo demás son detalles. Tenemos un objetivo claro y seguimos la misma rutina de preparación que antes de cualquier otro partido; este no es diferente. Lo más importante es confiar en nuestra capacidad para triunfar y superar este obstáculo».