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El Como estudia acudir al mercado de invierno tras la nueva lesión de Moise Kean.

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El club del presidente indonesio Mirwan Suwarso comunicó el martes: «Tras un problema surgido durante el entrenamiento, el futbolista Moise Kean se está sometiendo a nuevas pruebas médicas. La prioridad del club es apoyar a Moise en su proceso de recuperación. Como 1907 ofrecerá novedades en cuanto disponga de más información que compartir».

El delantero italiano, nacido en 2000 y exjugador de la Juventus, llegó el pasado verano cedido por la Fiorentina a cambio de 5 millones de euros, con una obligación de compra fijada en 30 millones de euros más otros 5 millones en posibles variables. A finales de octubre se había sometido a un tratamiento en la tibia en la clínica del doctor Cugat, que había fijado en cinco semanas el plazo de recuperación. El tratamiento no ha sido resolutivo, entretanto han surgido nuevas complicaciones y su ausencia parece que se prolongará al menos hasta 2027.

Il Corriere della Sera escribe que el Como está pensando en un sustituto, entre otras cosas porque el excelente delantero griego Tasos Douvikas, blindado con un nuevo contrato hasta junio de 2031, no puede jugar todos los partidos. Entre los nombres vinculados al equipo que entrena el técnico español Cesc Fabregas figura el español Sergio Camello, nacido en 2001 y jugador del Rayo Vallecano. También hay que estar atentos al italiano Gianluca Scamacca.

Este último, nacido en 1999, formado en la Roma y exjugador del Genoa y el Sassuolo, tiene contrato con el Atalanta hasta junio de 2028. El club lo fichó del West Ham por 28 millones de euros más otros 2 millones en variables, arrebatándoselo al Inter en el mercado de verano de 2023.

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Desde entonces, Scamacca ha marcado 36 goles en 95 partidos con el Atalanta, incluidos 3 goles en los 12 encuentros que ha disputado esta temporada.

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Sin embargo, con la llegada de Maurizio Sarri al banquillo, parece haber perdido la titularidad en favor del internacional montenegrino Nikola Krstovic.

No hay que descartar que el Atalanta decida prescindir de Scamacca en el próximo mercado de invierno. El jugador, por su parte, podría ver con buenos ojos un cambio de aires para relanzar su carrera, también con vistas a la selección italiana.

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Y es que el seleccionador de Italia, Roberto Mancini, solo lo utilizó en el tiempo añadido del partido de la Nations League que ganó por 3-1 tras remontar ante Francia en San Siro, en sustitución de Pio Esposito.