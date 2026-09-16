Kasper Dolberg parece haber recuperado por fin su mejor forma en el Ajax. El delantero ha firmado dos goles y otras tantas asistencias en los dos últimos partidos, y vuelve a meterse de lleno en la pelea por el puesto de nueve.

De hecho, ya parece haber superado a Marcos Leonardo en la jerarquía. El brasileño, incorporado por el director técnico Jordi Cruijff por 20 millones de euros, ni siquiera tuvo minutos en los dos últimos partidos. Algo llamativo, ya que la llegada de Leonardo estuvo a punto de provocar la salida de Dolberg del Ajax a principios de este verano.

«Por supuesto que dudé», cuenta Dolberg al Algemeen Dagblad tras la victoria por 5-1 sobre el Willem II. «El club fichó a dos delanteros. Eso me hizo dudar sobre qué era lo mejor que debía hacer».

Dolberg no se sintió empujado a marcharse, pero sí se dio cuenta de que tenía que pensar bien en su futuro. Por eso habló con el entrenador Míchel Sánchez. «Pero no pudo darme garantías», explicó el danés. Cuando los traspasos al FC Midtjylland y al Lille OSC resultaron inviables, Dolberg decidió quedarse en Ámsterdam.

«Al final he decidido quedarme por una razón. ¿Cuál? Eso no es importante. Lo más importante es que he decidido quedarme porque creo que es el mejor lugar para mí. Creo que puedo desempeñar un papel importante. Tenemos un buen equipo y creo que podemos ganarlo todo. Y quiero contribuir a ello y formar parte de eso».

Dolberg considera que, pese a la fuerte competencia, el Ajax tiene una plantilla más potente que la de la pasada temporada. «Hay muchos buenos fichajes. También jugadores que están en la mejor edad: con experiencia, pero al mismo tiempo con hambre de ganar aquí. Creo que hay mucha calidad en el grupo. Tengo muy buenas sensaciones al respecto. Por supuesto, todavía tenemos mucho que demostrar y mejorar, pero la base ya está ahí».

A continuación, destaca específicamente a Julian Brandt y Tolu Arokodare. «Ahora jugué por primera vez con Brandt, pero me gustan ese tipo de jugadores, que siempre buscan enseguida a los delanteros. Aún tenemos que conectar más. Tolu, en cambio, es un monstruo en el área. Un especialista en lo que se refiere al posicionamiento. Entonces comentamos situaciones de los partidos. De él todavía puedo aprender bastante», concluyó Dolberg.