Karim El Ahmadi, muy duro con un jugador del Ajax: «Su técnica básica es realmente desastrosa»

Karim El Ahmadi está impresionado con Dies Janse y Aaron Bouwman. Los dos jóvenes centrales fueron titulares el domingo con el Ajax ante el FC Groningen (victoria por 2-5) y, según el analista, jugaron bien.

El Ajax logró una victoria convincente ante el Groningen. El entrenador Míchel Sánchez decidió alinear a Janse (20) y Bouwman (19) en el centro de la defensa. Y la decisión dio resultado, a juicio de El Ahmadi.

«Los dos me parecieron muy sólidos», afirmó el analista en Dit Was Het Weekend de ESPN. «También tiene que ver con cómo juega el equipo, pero Dies Janse me pareció un futbolista que llevaba años siendo titular en el Ajax. Me pareció realmente muy bueno».

«Y creo que también ayuda jugar más juntos. Así los defensas también dan una mejor impresión. Bouwman me transmitió mucha tranquilidad. Los dos jugaron realmente bien. Y quizá ayude que ambos puedan hablar neerlandés. Eso también viene bien para comunicarse en el campo».

Marcos Leonardo, que salió de titular como delantero centro, impresionó mucho menos a El Ahmadi. «Lo único que se puede decir es que trabajó muchísimo. Pero tampoco es buena señal para un delantero, sobre todo cuando ganas 5-2. La verdad es que su técnica básica, en los controles, es realmente desastrosa».

Kenneth Perez está de acuerdo con él. «Perdió el balón poco antes del gol del Groningen. Y al principio del partido tuvo que controlar un balón. Debería haber rematado antes, porque también estuvo demasiado lento».

«No, no me convenció en absoluto. Desde luego, no se le ven por ninguna parte los veinte millones de euros. Normalmente dirías que se le nota alguna cualidad», concluyó Perez con tono crítico.