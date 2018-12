Karamoko Dembele firma un contrato profesional con el Celtic con solo 15 años

El Celtic ha firmado un acuerdo por tres años con el futbolista inglés.

El adolescente Karamoko Dembele, de sólo 15 años, ha firmado un contrato profesional con Celtic que lo vincula con los campeones escoceses hasta 2021. El inglés ha progresado a través de las categorías juveniles del Celtic a un ritmo alarmante, jugando para el equipo Sub-20 en 2016 con solo 13.



La irrupción de este jugador de 15 años lo ha llevado a estar relacionado con el Chelsea y el Manchester City, pero comenzará su carrera profesional en el Celtic, y Brendan Rodgers espera que pronto pueda debutar con el primer equipo.



"Mi objetivo es jugar para el primer equipo.Tan pronto como pueda, intentaré ingresar al primer equipo, al 100%. En el filial, en cada sesión de entrenamiento, en cada partido, todo es para demostrarme al entrenador que puedo jugar en el primer equipo", dijo Dembele en el sitio web oficial del club.

"Me gustaría darles las gracias a todos, y me gustaría agradecerles a todos por todo lo que han hecho por mí. También me gustaría darles las gracias a todos por la capacitación que he recibido, la disciplina. Me han enseñado y los consejos que me han dado en todo momento. Obtener atención a una edad temprana ha sido difícil. Necesitas ser fuerte mentalmente, necesitas tener los pies en la tierra y solo necesitas continuar con todo eso que haces a diario. Ver a los jugadores pasar por la academia y entrar al primer equipo te da esperanza, porque sabes que han tomado el mismo camino. Eso significa que tienes la oportunidad de ingresar al primer equipo si trabajas duro y lo das todo", añadía.