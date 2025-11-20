Kansas City Chiefs vs Indianapolis Colts: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Kansas City puede estar con un récord de 5-5 después de su inicio más inestable desde 2015, pero la ventaja es que la puerta de los playoffs no se ha cerrado por completo. Todavía hay mucho camino para un impulso hacia el final de la temporada y un posible acceso a un puesto de comodín. ¿El problema? Al frente de ellos en la Semana 12 está un equipo de los Indianapolis Colts en llamas que ha sorprendido a la liga con un impresionante comienzo de 9-2 y ha demostrado ser uno de los contendientes revelación de esta temporada.

Indy tuvo un tropiezo con una derrota ante Pittsburgh hace tres semanas, pero se recuperaron rápidamente con una victoria aguerrida de 31-25 en tiempo extra contra los Falcons en Berlín, un partido en el que Daniel Jones y compañía no estuvieron en su mejor momento, pero aun así consiguieron su octava victoria del año. Los Colts luego disfrutaron de una semana de descanso oportuna para reagruparse y recargarse.

Mientras tanto, la forma reciente de Kansas City ha sido difícil de digerir. Su racha comenzó con una derrota 28-21 ante los Bills antes de una dolorosa derrota 22-19 ante los Broncos, un revés aún más doloroso considerando que Denver es un rival de división con una ventaja creciente en la clasificación. Esa derrota vino por un gol de campo en el último segundo, del tipo que retuerce el cuchillo un poco más.

Hora de inicio del partido Kansas City Chiefs vs Indianapolis Colts

Los Chiefs y los Colts se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en el GEHA Field en el Arrowhead Stadium en Kansas City, Missouri, el domingo 23 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET / 10:00 am PT para los fanáticos en los EE.UU.

Noticias del equipo Kansas City Chiefs

Kansas City todavía no carece de poder ofensivo: Travis Kelce, Rashee Rice y el novato velocista Xavier Worthy pueden cambiar un juego por completo, pero Patrick Mahomes no ha podido encender la chispa últimamente. Si el MVP reinante puede recuperar su confianza contra una defensa de los Colts que ha estado dando verdaderos quebraderos de cabeza a los oponentes, este enfrentamiento podría inclinarse dramáticamente a favor de los Chiefs.

El juego terrestre de los Chiefs solo logró 62 yardas en esa derrota contra los Broncos, dejando a Mahomes a cargar con el peso con 276 yardas, un touchdown y una intercepción. La ofensiva se siente desarticulada; la defensa sigue funcionando bien con 18.4 puntos permitidos por juego, pero no puede cubrir todo.

Noticias del equipo Indianápolis Colts

Daniel Jones ha estado muy frío durante algunas semanas, pero cuando tienes a un candidato a MVP como Jonathan Taylor que detona defensas cada domingo, toda la ofensiva se convierte en una avalancha imparable. Taylor está destrozando equipos: el líder de la liga en yardas por carrera está promediando 6.0 yardas por intento y ocupa el segundo lugar en jugadas explosivas, y eso antes de mencionar que él solo desmanteló a Atlanta en Berlín con 244 yardas por tierra y tres touchdowns. Esa actuación no fue solo de élite, fue una obra maestra en un escenario internacional.

Indianápolis ya no es solo el espectáculo de Taylor. El receptor en ascenso Alec Pierce y el dinámico ala cerrada novato Tyler Warren le dan a Jones suficiente armamento para convertir este juego en una carrera si la defensa de Kansas City no puede ajustar las tuercas.

Ver y transmitir en vivo Chiefs vs Colts en EE.UU.

El juego de Chiefs vs Colts en la Semana 12 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Ver y transmitir en vivo Chiefs vs Colts en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que desean mantenerse conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte involucrado durante todo el año.

Para sortear las restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Chiefs vs Colts

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. Desde ahí, los precios suben en niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan los $10,406 para los mejores asientos disponibles.

Chiefs vs Colts Fantasy Football

Patrick Mahomes (20.6 puntos de fantasía) ha mantenido en gran medida su parte del acuerdo para Kansas City, incluso si los Chiefs no siempre han igualado su nivel. El mariscal de campo estrella se sitúa cuarto en la liga con 2,625 yardas aéreas a lo largo de 10 partidos, combinando 18 pases de touchdown con solo seis intercepciones. Su eficiencia se ha traducido en el tercer mejor QBR de la NFL (72.8) y un sólido índice de pasador de 95.9. Kansas City ha estado distribuyendo el balón ofensivamente, y a menos que surja un verdadero WR1 hacia el final de la temporada, es probable que ese enfoque de estilo de comité continúe. Con los Colts cediendo 235.3 yardas aéreas por juego, Mahomes debería tener muchas oportunidades para lanzar en Arrowhead.

Desde que regresó de la suspensión, Rashee Rice finalmente salió del top 10 de receptores de fantasía, lo cual no es sorprendente dado la sofocante secundaria de Denver. ¿La buena noticia? Indianápolis no presenta el mismo nivel de resistencia. Los Colts ceden la undécima mayor cantidad de puntos de fantasía a los receptores rivales, preparando el escenario para que Rice sea un punto focal en lo que rápidamente se está convirtiendo en una situación casi de vida o muerte para Kansas City.

Daniel Jones no entregó exactamente una obra maestra en Berlín, una intercepción y tres balones perdidos (uno recuperado) te lo dirán, pero cumplió cuando importaba, usando tanto su brazo como sus piernas para llevar a Indy a la línea de meta. Jones entra en la Semana 12 con 15 touchdowns por pase, cinco anotaciones por carrera y más de 260 yardas por juego con un asombroso 69.9% de porcentaje de pases completos. Después de una oportuna semana de descanso en la Semana 11, ahora se dirige a un ambiente hostil en la carretera en Arrowhead.

Luego está Jonathan Taylor, el MVP indiscutido de fantasía de la temporada, que regresa de su semana de descanso para enfrentar uno de sus desafíos más difíciles hasta ahora. Kansas City ha sido tacaño contra la carrera, permitiendo la séptima menor cantidad de puntos de fantasía a corredores y clasificando entre los cinco mejores en limitar yardas por carrera. Aun así, el impresionante historial de Taylor, incluyendo cinco actuaciones separadas de tres touchdowns, ha evocado recuerdos del mejor LaDainian Tomlinson. Incluso en un enfrentamiento difícil, JT (20.4 puntos de fantasía proyectados) sigue siendo el corazón de esta ofensiva y un titular indiscutido en todos los formatos.

Predicciones del juego Chiefs vs Colts

Las tendencias recientes y un poco de lógica futbolística sugieren que Indianápolis debería pasar por encima de un equipo de Kansas City estancado, especialmente con Jonathan Taylor preparado para otra actuación monstruosa en el suelo. Pero el guion podría cambiar en el Arrowhead. Con su temporada en juego, la ventaja local y una de las multitudes más ruidosas del deporte rugiendo detrás de ellos, los Chiefs parecen estar listos para contraatacar.

Si Taylor no está en pleno rendimiento, Kansas City de repente se convierte en la apuesta más segura. Y, sinceramente, incluso suponiendo que JT tenga una actuación fuerte, seguimos inclinándonos por el lado local: Arrowhead es una fortaleza, y Daniel Jones no ha inspirado exactamente confianza últimamente. Añade la experiencia de los Chiefs en grandes partidos, y la elección prácticamente se hace sola.

Cuotas de apuestas Chiefs vs Colts

Spread

Colts +3 (-105)

Chiefs -3 (-115)

Moneyline

Colts: +140

Chiefs: -166

Total

50.5 (Over -108/Under -112)