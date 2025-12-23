Kansas City Chiefs vs Denver Broncos: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Denver Broncos se dirigen al Arrowhead Stadium para enfrentarse a los Kansas City Chiefs el jueves, 25 de diciembre, como parte del calendario de la Semana 17 de la NFL.

Denver viene de una decepcionante derrota en casa contra los Jaguars, un revés que ha ajustado la imagen de los playoffs a su alrededor. Con los Patriots acercándose, y los Bills, Jaguars y Chargers también en la pelea, los Broncos ya no tienen mucho margen de error. Con una crucial fecha en casa contra los Chargers en la última semana, este enfrentamiento se siente casi como una necesidad de ganar para Denver.

Kansas City, por otro lado, parece estar cojeando hacia la línea de meta. La temporada de los Chiefs se ha desmoronado, y con poco por ganar, no sería sorprendente si eligen ser cautelosos descansando a algunos titulares lastimados en los últimos dos juegos de la temporada regular.

Horario del partido Kansas City Chiefs vs Denver Broncos

Los Kansas City Chiefs y los Denver Broncos juegan el jueves, 25 de diciembre, en el Arrowhead Stadium en un partido del calendario de la Semana 17 de la NFL, con el inicio programado para las 8:15 pm ET.

Noticias del equipo Kansas City Chiefs

Mientras tanto, Kansas City sufrió una fea derrota por 26–9 en Tennessee que planteó más preguntas que respuestas. El revés se agravó con la pérdida del mariscal de campo suplente Gardner Minshew, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior. Dicho esto, el tercer mariscal de campo Chris Oladokun se mantuvo firme tras ingresar, completando 11 de 16 pases sin un touchdown o intercepción. El problema mayor fue la protección, ya que la línea ofensiva lo dejó expuesto, permitiendo cuatro capturas.

Como ha sido el caso con demasiada frecuencia, el juego terrestre de los Chiefs fue un factor nulo. Lograron solo 51 yardas por tierra, con Isaiah Pacheco acumulando 34 de esas en ocho acarreos. La ausencia de un ataque terrestre confiable ha plagado a Kansas City toda la temporada y jugó un papel en que Patrick Mahomes recibiera el castigo que llevó a su lesión en primer lugar.

Informe de Lesiones de los Chiefs: Patrick Mahomes – fuera, Gardner Minshew – fuera, Rashee Rice – cuestionable, Tyquen Thornton – cuestionable, Trent McDuffie – cuestionable

Getty Images

Noticias del equipo Denver Broncos

La defensa de Denver claramente ha pasado por un mal momento, permitiendo al menos 25 puntos en tres de sus últimos cuatro encuentros. Ese tipo de presión eventualmente se muestra, especialmente cuando la ofensiva no puede aliviar consistentemente a la unidad. Tampoco es sorprendente ver a Bo Nix perder algo de ritmo cuando se le pide que cargue con tanta responsabilidad semana tras semana.

Informe de Lesiones de los Broncos: Delarrin Turner-Yell – cuestionable, Nate Adkins – cuestionable, Justin Strnad – cuestionable, Pat Bryant – dudoso, Dre Greenlaw – cuestionable

Getty Images

Vea y transmita en vivo Chiefs vs Broncos en los EE. UU.

El juego de Chiefs vs Broncos en la Semana 17 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo exclusivamente en Prime Video. Los fanáticos en los mercados locales aún podrán ver la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se anunciarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Vea y transmita en vivo Chiefs vs Broncos en todo el mundo

Para los aficionados fuera de EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte enganchado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Chiefs vs Broncos

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando los $10,406 por los mejores asientos.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para los partidos de la NFL.

Chiefs vs Broncos Fantasy Football

Bo Nix acumuló 352 yardas aéreas el domingo, pero el marcador final le favorece más que el video. Logró solo un touchdown y perdió el balón dos veces, errores que pesaron mucho cuando Denver cayó en casa contra Jacksonville. Aun así, esta actuación se siente más como un bache que como una tendencia. Con un enfrentamiento en el día de Navidad contra los Chiefs en el horizonte, es probable que Nix mejore su desempeño y ofrezca una actuación más precisa.

A pesar de la derrota, el novato creador de juego de Denver fue electrizante en oportunidades limitadas. Tocando el balón solo 11 veces, aún acumuló 121 yardas totales y anotó un touchdown. Esa clase de eficiencia salta a la vista, y los gerentes de fantasía deberían sentirse cómodos manteniéndolo en sus alineaciones a medida que la temporada regular llega a su fin.

Los Broncos pueden haber quedado cortos, pero Courtland Sutton todavía hizo su parte. Lideró al equipo en recepciones con 86 yardas y atrapó un touchdown, rescatando un día de fantasía productivo. El rendimiento de Sutton semana a semana puede variar, pero sigue siendo una opción viable de cara al enfrentamiento festivo con Kansas City.

Troy Franklin también volvió a surgir como un nombre relevante en fantasía. Terminó con cuatro recepciones para 66 yardas en seis objetivos, destacado por una hermosa captura de 48 yardas. Con Bryant fuera, Franklin ha reclamado un papel significativo, aumentando su línea de la Semana 15 de seis recepciones para 85 yardas y un touchdown en seis intentos.

Por parte de Kansas City, Chris Oladokun intervino durante la derrota de los Chiefs 26-9 ante los Titans después de que Gardner Minshew se lesionara con lo que se teme que sea un desgarro del ligamento cruzado anterior. Oladokun completó 11 de 16 pases para 111 yardas, pero tuvo una tarde difícil en general, sufriendo cuatro capturas que resultaron en una pérdida combinada de 44 yardas. Se espera que sea titular contra Denver la próxima semana, aunque permanecerá fuera del radar de fantasía.

Isiah Pacheco tuvo dificultades para encontrar tracción como corredor, pero se mantuvo muy involucrado como receptor desde el backfield. Dada la incertidumbre en el puesto de mariscal de campo con Oladokun bajo el centro, Pacheco se proyecta como más de una opción RB4 de bajo nivel para la próxima semana.

Predicciones del juego Chiefs vs Broncos

Las cosas han ido de mal en peor en Kansas City. Después de que Patrick Mahomes sufriera una lesión en el ACL que lo deja fuera por el resto de la temporada, el cuarto de mariscales de campo de los Chiefs recibió otro golpe brutal cuando el suplente Gardner Minshew, según se informa, sufrió una lesión similar en su primer inicio el domingo. Eso deja a Kansas City con poca opción más que entregar las riendas al exagente libre no reclutado Chris Oladokun contra una de las defensas más férreas de la NFL.

Para empeorar las cosas, este enfrentamiento llega con un corto intervalo de tiempo, lo que prácticamente garantiza que los Chiefs jugarán a lo seguro y dejarán de lado a cualquier contribuyente lesionado. Con la temporada ya escabulléndose, hay poco incentivo para que Kansas City empuje a alguien de regreso al campo. Todo apunta a una larga tarde en Arrowhead.

Predicción: Denver aprovecha completamente la situación, controlando el juego temprano y despegándose después del medio tiempo. Se espera que los Broncos construyan una cómoda ventaja para el tercer cuarto y naveguen hacia una victoria desproporcionada.

Probabilidades de apuestas Chiefs vs Broncos

Diferencia

Broncos -10.5 (-110)

Chiefs +10.5 (-110)

Línea de dinero

Broncos: -650

Chiefs: +470

Total

36.5 (Más de -110/Menos de -110)