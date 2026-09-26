Los jugadores de la selección de Inglaterra reconocieron la fortaleza de España, tras la derrota por 3-2 en el estadio de Wembley en la primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, pero subrayaron al mismo tiempo que la diferencia entre ambas selecciones no fue grande, y que los "Tres Leones" desaprovecharon la oportunidad de salir con un resultado distinto.

El capitán de la selección inglesa, Harry Kane, afirmó: "Ya he mencionado anteriormente que ofrecimos una buena actuación en el Mundial, pero no pudimos mantenerla durante los noventa minutos. Quizás nos ocurrió algo similar hoy".

Y añadió: "Jugamos contra los campeones del mundo y los campeones de Europa, y ofrecimos una buena actuación. En otro día, habríamos ganado sin duda. Debemos aprovechar los aspectos positivos, recuperarnos e intentarlo de nuevo dentro de unos días".

Kane también respondió a una pregunta sobre si el fallo emitido esta semana en el caso del Manchester City, que incluía 115 cargos relacionados con infracciones financieras, había desviado la concentración de los jugadores de la selección, diciendo: "Hubo algo de debate sobre este asunto, pero entrenamos con la selección nacional, y eso fue una gran ventaja para nosotros; dejamos de lado el fútbol de clubes, y esta semana no fue una excepción".

Por su parte, Anthony Gordon describió la derrota de Inglaterra como una "oportunidad perdida", señalando que los errores ante una selección del tamaño de España resultan costosos.

Y dijo: "Fue un gran partido, y algunas de las jugadas fueron de altísimo nivel, pero en un partido así, los errores son muy costosos. Siempre te queda la sensación de que eres tú quien cede la victoria, en lugar de que ellos la ganen".

Gordon se refirió al penalti que Kane falló, considerando que marcarlo habría colocado a Inglaterra en una mejor posición para sentenciar el partido, y dijo: "Eso nos coloca en una posición excelente. Los penaltis pueden ocurrir, y él rara vez los falla, así que lo perdonaremos".

El extremo aseguró que ambas selecciones están cerca en nivel, añadiendo: "No creo que haya diferencia; siento que estamos igualados. Si se marca el penalti, podemos ganar".

Al mismo tiempo, Gordon reconoció las cualidades de la selección española, diciendo: "Son los mejores del mundo por una buena razón. Cuando el resultado se puso 3-2, se podía ver su capacidad para controlar el balón".

También comentó su sustitución durante el partido, diciendo: "Esto siempre me decepciona, pero esta noche sentí que quizás fue la decisión correcta porque estaba un poco cansado".

Por su parte, el defensa Jarell Quansah elogió a la selección española, y dijo: "Son los campeones del mundo, el mejor equipo del mundo, y ofrecimos un partido sólido. Esperamos aprovechar esta experiencia y lograr un resultado positivo en nuestro próximo partido contra ellos".