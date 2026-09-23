Kane sobre las declaraciones de Yamal y Mbappé: no influirán en los votantes

La carrera por el Balón de Oro se ha encendido, especialmente después de que algunos de los candidatos hablaran sobre su merecimiento del prestigioso premio, entre ellos el extremo del Barcelona, Lamine Yamal, que se enfrentará a Inglaterra y a su estrella Harry Kane el próximo sábado, en el inicio de las competiciones de la Liga de Naciones de la UEFA.

Al respecto, Kane dijo que no forma parte de su personalidad promocionarse a sí mismo públicamente, como hacen algunos de los candidatos al Balón de Oro, aunque al mismo tiempo dejó claro su deseo de ganar el premio, que se entregará el próximo 26 de octubre.

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El capitán de la selección de Inglaterra y estrella del Bayern Múnich es uno de los principales candidatos al premio, tras una temporada en la que marcó 73 goles. Yamal parecía criticar la candidatura de Kane cuando insistió en que el Balón de Oro debe ir al «mejor jugador del mundo», y no a quien «marca 80 goles».

El internacional español calificó de «sueño» ganar el premio que otorga la revista francesa «France Football», mientras que Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección de Francia, también habló de su deseo de conquistarlo.

Sobre la insistencia de algunos de sus rivales en hablar del premio durante las últimas semanas, Kane dijo, coincidiendo con el inicio de la votación: «Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera en esta situación».

El exjugador del Tottenham añadió, en declaraciones recogidas por el diario británico «The Standard»: «Está claro que el Balón de Oro ha crecido cada vez más en los últimos años, principalmente por las redes sociales, todo ese ruido y todo el debate a su alrededor».

Y continuó: «Por mi parte, no forma parte de mi personalidad hablar de mí mismo de esa manera. Sigo estando muy orgulloso de lo que he hecho. Y, en principio, sé que lo que logré la temporada pasada estuvo a la altura de cualquiera. Así que tampoco quiero eludir eso. Pero, al final, mi mentalidad es seguir adelante».

«Un momento difícil»

Kane prosiguió: «El momento del Balón de Oro es difícil, porque ya estás en una nueva temporada y te concentras en lo que puedes lograr en ella. Y después de cada partido te piden que hables de lo que hiciste la temporada pasada. Por eso me cuesta asimilarlo. Pero, por mi parte, sería algo increíble ganarlo, y estaría enormemente orgulloso».

El delantero del Bayern Múnich añadió: «Creo que, sin duda, estoy en la lucha por ganarlo, sin ninguna duda. El tiempo dará la respuesta, y los votantes votarán a quien quieran».

Sobre si conceder más o menos entrevistas por parte de los demás candidatos influye, Kane dijo: «Influye socialmente y en el debate sobre el premio, sin duda. En cuanto a los propios votantes, no estoy seguro al cien por cien. Creo que votarán a quien consideren merecedor, y tendrán la información y las estadísticas y decidirán».

Y completó: «Por mi parte, me alegra más que hablen de mí los demás, compañeros o exjugadores, o cualquier persona que elogie lo que he logrado. Eso me hace sentir más orgulloso que tratar de hablar de mí mismo».

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