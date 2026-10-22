En su columna para Sky, Hamann escribió sobre el 2-2 del Bayern de Múnich ante el Arsenal en la Champions League y el posterior debate que el seleccionador alemán Jürgen Klopp había desencadenado en su entrevista durante el descanso: «Jürgen Klopp dijo en una entrevista que no entiende el papel de Harry Kane en el juego del Bayern. No sé si Klopp lo dijo como una crítica. Ya lo he explicado antes: Kane hace todo aquello que, en realidad, no es su tarea. Y Vincent Kompany ya dijo el año pasado que le gustaría que Kane estuviera más a menudo en el área rival».





Klopp se había mostrado sorprendido de que el delantero Kane apareciera por momentos muy atrás en su propio campo durante el duelo contra los Gunners. Le dijo al periodista de DAZN Daniel Herzog: «Acaba de decir: "Harry Kane está hoy por todas partes". Con el balón, eso me parece perfectamente bien. Pero cuando veo a Harry Kane en la última línea, y no en un bloque bajo, sino en una presión en el centro del campo, entonces...». No desarrolló más la idea, aunque también señaló: «Pero no soy el papa del fútbol, todos pueden hacer lo que quieran. Lo que pasa es que todavía no acabo de entenderlo».

Sin embargo, Kane firmó una actuación sobresaliente contra el Arsenal. Marcó de penalti y dio la asistencia para el empate momentáneo de Alphonso Davies con un pase extraordinario. Kane incluso ejecutó un saque de puerta y más tarde fue elegido «Man of the Match».

Para Hamann, sin embargo, el hecho de que Kane retroceda constantemente plantea un problema al más alto nivel: «La pregunta es: ¿puedes ejercer la presión necesaria sobre la defensa rival si tienes un delantero que pasa la mayor parte del tiempo en el centro del campo y en defensa? Saibari tampoco estuvo muchas veces en punta contra el Arsenal, y entonces faltó presencia arriba. En la Bundesliga puede funcionar, pero no sé si funciona a nivel internacional».

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En general, el exinternacional consideró «correcta» la actuación de su antiguo club frente al finalista londinense del año pasado. Una gran carencia fue la ausencia del sancionado Michael Olise. «Cuando un equipo como el Arsenal te presiona, es aún más importante contar con jugadores capaces de conservar el balón bajo presión», explicó Hamann. «Olise saca una y otra vez al Bayern de esas situaciones. Incluso cuando tiene a dos jugadores enfrente, siempre es capaz de imponerse, y entonces hay algún compañero libre».

¿En qué puesto está el Bayern de Múnich en la tabla de la Champions League?

Tras tres partidos, el Bayern suma cinco puntos. Ocupa el 14.º puesto en la tabla de la fase de liga de la Champions League. Su próximo compromiso es la difícil visita al Atlético de Madrid.

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Hamann no cree que el Bayern consiga el billete directo para la fase eliminatoria: «Aunque el Paris Saint-Germain tuvo que disputar los playoffs dos veces en los dos últimos años y, aun así, acabó ganando la Champions League, la ventaja de terminar entre los ocho primeros y, por tanto, clasificarse directamente para octavos de final no es desdeñable, también por el hecho de jugar la vuelta en casa. Pero no creo que el Bayern acabe entre los ocho primeros».