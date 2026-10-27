Harry Kane, estrella del Bayern Múnich, agradeció al Tottenham por ayudarle a cumplir sus sueños, y también elogió a sus compañeros de la selección de Inglaterra, después de convertirse en el primer jugador inglés en ganar el Balón de Oro en 25 años.

El delantero del Bayern Múnich se impuso a Kylian Mbappé y Lamine Yamal para llevarse el máximo galardón individual del mundo del fútbol, durante la gala celebrada en la capital inglesa, Londres, ayer lunes, convirtiéndose en el primer jugador inglés en ganar el premio desde que lo lograra Michael Owen en 2001.

Kane, que se incorporó al Tottenham a los once años antes de su fichaje por el Bayern Múnich en 2023, dedicó un elogio especial a su antiguo club durante su discurso tras recibir el premio.

Kane dijo: "Quiero dar las gracias al Tottenham Hotspur. Sin duda, no habría llegado a ser lo que soy hoy de no ser por el Tottenham".

Y añadió: "Estuve allí desde que tenía 11 años, y gracias a toda la orientación y a los entrenadores, se me brindó la oportunidad de cumplir mi sueño".

Continuó: "Sin duda, de no ser por todos aquellos momentos que vivimos juntos, con todos los altibajos que tuvo el camino, no habría llegado a este momento de hoy. Por eso, solo quiero decir gracias al Tottenham Hotspur".

Kane mencionó de forma especial a varios entrenadores que le ayudaron durante su etapa en el Tottenham, entre ellos Chris Ramsey, Tim Sherwood y Ryan Mason, al que describió como uno de sus amigos más cercanos.

Kane, de 33 años, que condujo a la selección de Inglaterra al tercer puesto en el Mundial 2026, también elogió a sus compañeros de la selección durante un extenso discurso cargado de emoción.

Dijo: "A todos mis compañeros de la selección de Inglaterra, ha sido un año especial. No fue un año perfecto, pero vivimos muchos buenos momentos".

Y añadió: "Construimos un vínculo fuerte entre nosotros, y disfrutamos de un gran espíritu de equipo, tanto en nuestra manera de jugar como en nuestra unión. Es un verdadero honor jugar a vuestro lado y ser vuestro capitán".

Continuó: "Este premio es, sin duda, de todos nosotros".

Kane también dirigió palabras de elogio al entrenador Thomas Tuchel, diciendo: "A Thomas Tuchel y al cuerpo técnico, os agradezco que nos lideréis, y la manera en que nos impulsáis hacia adelante y eleváis los niveles de rendimiento. Es un honor para mí representaros".

Kane prosiguió su discurso diciendo: "A mi esposa Kate, mi mejor amiga, hemos pasado juntos por altibajos. Eres mi mayor apoyo, y sentí que querías este premio más que yo".

Y agregó: "La espera, llena de ansiedad, fue larga, pero aquí estamos, lo hemos logrado. Siempre quieres lo mejor para mí, y te sacrificas para ayudarme a cumplir mis sueños. Este logro no habría sido posible sin ti, y es algo que podemos celebrar juntos, no es solo un logro mío. Somos un solo equipo, y no puedo esperar para celebrar esta noche. Te quiero".

Y concluyó dirigiéndose a sus hijos: "Mis hijos que me veis desde casa, ¡sin duda ya ha pasado vuestra hora de dormir! A Ivy, Vivienne, Louis y Henry, sois la razón de todo lo que hago. Este es un premio especial, y no puedo esperar para llevarlo a casa y celebrar con vosotros. Os quiero muchísimo".



