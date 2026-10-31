Harry Kane, delantero del Bayern Munich, habló sobre su ambición de ganar el Balón de Oro, asegurando que creía en la posibilidad de conseguirlo desde su traspaso al club alemán. También abordó cómo se sintió tras alzarse con el galardón y si se considera actualmente el mejor jugador del mundo.

Kane afirmó, en declaraciones a la revista francesa "France Football", encargada de entregar el premio: "Sabía que incorporarme al Bayern Munich me daría la oportunidad de evolucionar y llevar mi nivel a una nueva etapa. Los goles que marqué y el hecho de llegar a las fases avanzadas de las competiciones, todo eso me hizo darme cuenta de que, si lograba mantener la constancia en mi nivel, seguir evolucionando, convertirme en un jugador mejor y marcar más goles, el Balón de Oro podía llegar a ser un objetivo realista".

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Y añadió: "Marcar 73 goles en una sola temporada es sencillamente algo excepcional. Ganar los tres títulos aquí en Alemania y ocupar el tercer puesto en el Mundial. Sé que Inglaterra no ganó el torneo, pero llegar a esa fase sigue siendo un gran logro".

Y prosiguió: "También estuvimos muy cerca de alcanzar la final de la Liga de Campeones de Europa. Todas estas cosas contribuyeron a que la temporada fuera excepcional, y después me di cuenta de que mi presencia entre los candidatos al Balón de Oro se había convertido en una posibilidad real".

¿El mejor jugador?

Sobre si se siente el mejor jugador del mundo tras ganar el Balón de Oro, Kane respondió: "Sí y no. Sí, porque me votaron como ganador del Balón de Oro, pero es algo que depende de puntos de vista muy personales, ya que hay muchísimos jugadores extraordinarios".

Y agregó: "En algún momento de la temporada, cada uno de los diez primeros en la clasificación del Balón de Oro de 2026 será visto como el mejor jugador del mundo. No me gusta pensar de esa manera, porque al final acabas viviendo en el pasado, mirando atrás y reflexionando sobre lo que lograste el año anterior".

Y continuó el exestrella del Tottenham: "Ya me digo a mí mismo: bien, la temporada pasada fue magnífica, pero ¿puedo conseguir algo mejor esta temporada? Desde el punto de vista de los demás, soy actualmente el mejor jugador del mundo, pero yo no lo pienso mucho de esa forma, sino que simplemente paso a lo que me espera a continuación".