Harry Kane, delantero del Bayern Munich, reveló sus mejores momentos de la pasada temporada y habló del impacto de su conquista del Balón de Oro en la percepción que la afición tiene de su trayectoria futbolística.

Kane señaló, en declaraciones a la revista francesa "France Football", encargada de entregar el premio: "El mejor momento para mí fue marcar un triplete en la final de la Copa de Alemania (ante el Stuttgart por 3-0). El club no ganaba este título desde hacía seis años, y al inicio de la temporada habíamos hablado de ese objetivo como equipo. Esa final fue probablemente una de las mejores actuaciones de mi carrera, y asumí la responsabilidad marcando un triplete".

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Y añadió: "Este recuerdo sigue siendo especialmente significativo para mí, porque soy consciente de lo que supone esa victoria, no solo para mí, sino también para todos los que están aquí en Munich".

El impacto del premio

Sobre el impacto de ganar el Balón de Oro en la forma en que los demás lo ven, dijo: "Probablemente sí, sobre todo en lo que respecta a cómo me ve el mundo y a la valoración de mi carrera. Vivimos en una época en la que estos premios tienen una gran importancia para la gente e influyen en la manera en que juzgan el nivel de un jugador".

Y prosiguió: "Nadie podrá jamás arrebatarme este momento ni esta temporada. Creo que ganar premios de este tipo hace que te ganes el respeto de los demás y de la afición, eso es seguro".

No obstante, matizó: "Pero no creo que eso vaya a cambiar mi mentalidad. Por muchos logros que consiga, siempre aspiro a conseguir más. ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo ganar el Balón de Oro dos veces seguidas? Así es como siempre he afrontado las cosas".

Y sobre cuándo le gustaría conceder otra entrevista a "France Football", Kane dijo: "Espero que sea después de ganar la Liga de Campeones en Madrid esta temporada".

La final de la actual edición de la Liga de Campeones se disputará el 5 de junio de 2027, en el estadio Metropolitano (conocido comercialmente como estadio Riyadh Air Metropolitano), el feudo oficial del Atlético de Madrid.