Compartir Sigue a GOAL en Google

Harry Kane, capitán de la selección de Inglaterra y delantero del Bayern Múnich, habló sobre el cambio que ha experimentado su carrera, después de poner fin a años de espera sin conquistar títulos colectivos, asegurando que la obtención de campeonatos con el club alemán le ayudó a liberarse de una gran presión que lo había perseguido a lo largo de toda su trayectoria.

Anuncios

Las declaraciones de Kane se produjeron durante la rueda de prensa previa al duelo entre Inglaterra y Croacia, programado para mañana jueves en el estadio de Wembley, dentro de la competición de la Liga de Naciones de la UEFA, encuentro en el que el delantero inglés se prepara para lograr una gesta histórica a nivel de participaciones internacionales, además de celebrar su coronación con el Balón de Oro.

Lee también:

Un Casillas enfadado retira a sus dos hijos del Real Madrid

El Barcelona responde al fichaje del Real Madrid poniendo rumbo a la joya de Alemania

Kane afirmó: "Fueron momentos difíciles, cuando sientes que estás ofreciendo buen nivel y consigues unos números magníficos, pero no ganas títulos colectivos, que es al fin y al cabo para lo que se juega al fútbol. Mi situación era bastante singular en ese sentido (con el Tottenham), y no sé si hay otro jugador que haya pasado por una experiencia similar, sin ganar ningún título durante todo ese periodo".

Anuncios Anuncios

Y añadió: "Cuando gané mi primer título con el Bayern de Múnich, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima, sobre todo en lo relativo a hablar de este tema durante las entrevistas y las ruedas de prensa. Eso me ayudó a relajarme y a sentirme con mayor libertad, sin pensar demasiado ni soportar esa presión adicional".

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

Continuó: "Ahora estoy en una etapa magnífica de mi carrera, después de haber ganado numerosos títulos durante los dos últimos años, y espero tener muchos más por delante. Ojalá haya ganado más de 20 títulos al final de mi carrera, y que los diez primeros años no reciban la misma cantidad de comentarios".

El récord y el Balón de Oro

El delantero del Bayern de Múnich se refirió a su cercanía de quedarse en solitario con el récord de jugador con más participaciones con la selección de Inglaterra, después de haber igualado la marca anterior que ostentaba el legendario portero Peter Shilton, con 125 partidos internacionales.

Anuncios

Se espera que Kane dispute su partido internacional número 126 ante Croacia, para convertirse en el jugador con más participaciones en la historia de la selección de Inglaterra, y además recibirá un homenaje especial antes del partido, con la presencia de Shilton, para celebrar esta gesta.

Kane comentó sobre este logro: "Sin duda, es uno de los mayores logros de mi carrera, y creo que refleja la continuidad a la hora de ofrecer el máximo nivel, y creo que cualquier gran jugador quiere ser capaz de rendir bien año tras año".

Anuncios

Y añadió: "Llegar a este número de partidos internacionales representa un testimonio de las cosas de las que hablé en mi discurso durante la gala del Balón de Oro, y de todo lo que ocurre entre bastidores, y de la entrega en el trabajo, y sin duda es uno de los mayores logros de mi carrera".

Sobre la presentación del Balón de Oro a la afición en el estadio de Wembley, el capitán de Inglaterra dijo: "El Balón de Oro todavía está en Múnich, pero espero que esté aquí mañana. Creo que todos sienten un gran orgullo de que lo haya ganado. Y para mí personalmente, es magnífico ver a mis compañeros y a las personas que me ayudaron a ganarlo".

Anuncios

Y concluyó: "Fue algo magnífico para el Bayern de Múnich, para la selección de Inglaterra y para la afición inglesa. Ha sido una experiencia asombrosa, y estoy enormemente agradecido por todo este apoyo".

Este homenaje llega tras la coronación de Kane con el Balón de Oro de 2026, convirtiéndose en el primer jugador inglés en ganar el premio desde Michael Owen en 2001, y su coronación con el premio representa un hito decisivo en su carrera, después de haber puesto fin con el Bayern de Múnich a una larga espera por sus primeros títulos colectivos, tras su traspaso desde el Tottenham Hotspur en el verano de 2023.

Anuncios

Kane ya ostenta el récord de máximo goleador en la historia de la selección de Inglaterra, con 91 goles, y ante Croacia sumará otra gesta histórica, al quedarse en solitario al frente de la lista de jugadores con más presencias con la selección.