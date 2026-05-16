Kane cierra la temporada de la Bundesliga con un hat-trick en su despedida del Bayern

Harry Kane guió al Bayern Múnich a la victoria 5-1 sobre el Colonia el sábado con un hat-trick. El campeón superó al recién ascendido en la última jornada de la Bundesliga. Con 36 goles, Kane batió el récord de la liga. En el Allianz Arena se despidieron varios jugadores y el árbitro Deniz Aytekin.

Antes del partido se despidió a Leon Goretzka, Raphael Guerreiro y Nicolas Jackson. Vincent Kompany, por su parte, introdujo varios cambios: Manuel Neuer, Dayot Upamecano y Luis Díaz regresaron al once. El Bayern dominó desde el inicio, aunque la primera ocasión clara tardó en llegar.

Tras un intento alto de Kane, llegó el 1-0 en el 10’: Musiala centró desde la derecha, Kimmich prolongó de cabeza y el inglés marcó de volea. Tres minutos después, el inglés duplicó la ventaja con un tiro libre lanzado corto tras una falta sobre Musiala al borde del área.

El Colonia recortó distancias: Musiala cedió a Said El Mala, quien, en carrera, batió a Neuer: 2-1. Pero cuatro minutos después Tom Bischof sentenció con un disparo raso desde fuera del área tras pase de Lennart Karl.

El Bayern siguió dominando: Luis Díaz obligó a intervenir a Schwäbe y, justo antes del descanso, Musiala golpeó el poste tras pase de Kane. El Colonia apenas respondió y se fue al vestuario 3-1.

Tras el descanso, el Colonia presionó más y tuvo más balón. Linton Maina creó peligro nada más entrar, y Marius Bülter cabeceó al larguero. Lennart Karl estrelló un balón en el poste, y Díaz fue peligroso en el área.

En los últimos minutos, Kane sentenció el partido y completó su hat-trick: 4-1. Goretzka recuperó el balón en el centro del campo y sirvió al delantero, que remató desde lejos al ángulo izquierdo. Con este tanto, Kane llegó a 70 goles y asistencias esta temporada con su club.

Después, los despedidos Guerreiro y Jackson entraron como suplentes, mientras que Neuer fue sustituido ante el público por Kompany. Jackson, que regresará al Chelsea al final de la temporada, cerró su último partido con el Bayern con un gol: recibió un pase de Díaz y remató con calma desde cerca: 5-1.