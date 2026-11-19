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Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, habló de sus aspiraciones con el equipo en la Liga de Campeones y de la posibilidad de que su compañero Michael Olise gane el Balón de Oro en el futuro.

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Además, desveló las similitudes entre su estilo de juego y el de la leyenda del Real Madrid Karim Benzema, en declaraciones al portal francés «Foot Mercato».

Kane elogió las cualidades de Benzema: «Siempre he sido un admirador suyo. Lo que logró con el Real Madrid en 2022 fue realmente impresionante. Tiene la capacidad de retrasarse al centro del campo, jugar casi como un mediapunta, controlar el ritmo del partido y, al mismo tiempo, llegar al área en el momento justo».

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Y añadió: «Físicamente somos un poco diferentes, pero veo muchas similitudes entre nosotros en cuanto a inteligencia futbolística, capacidad para encontrar espacios y ganas de ayudar a los jugadores que nos rodean. Los dos hemos demostrado que no siempre es necesario estar dentro del área para marcar goles».

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Sobre la posibilidad de que Michael Olise conquiste el Balón de Oro y lo devuelva a Múnich, Kane afirmó: «Michael es un jugador fantástico, y cada día en los entrenamientos vemos su calidad y lo que es capaz de aportar en el campo. Sin duda, tiene todo lo necesario para devolver el Balón de Oro a Múnich, no hay ninguna duda al respecto».

El delantero inglés también se refirió a las opciones del Bayern Múnich de ganar la Liga de Campeones esta temporada, y aseguró que el torneo es el gran objetivo para él y sus compañeros.

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«La Liga de Campeones es un objetivo prioritario para mí y para todo el equipo. Tenemos un grupo fuerte de jugadores con un potencial enorme. La eliminatoria contra el París Saint-Germain la temporada pasada fue una locura y estuvo muy igualada, y no hay nada de lo que avergonzarse por caer ante un equipo que ha ganado el título dos veces seguidas», declaró.

Y agregó: «Seguir trabajando con el mismo entrenador y el mismo grupo durante otra temporada nos ayudará a ser más fuertes».

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El exdelantero del Tottenham prosiguió: «Empezamos la temporada convencidos de que puede ser nuestro año, y tenemos que encontrar la manera de lograrlo y dar con ese factor extra que marca la diferencia y nos ayuda a superar las próximas rondas. Haremos todo lo posible por ganar la Champions, porque es nuestro objetivo principal».

Kane también recordó cuando se coronó con el Balón de Oro y expresó su orgullo por haber recibido el galardón en su ciudad natal y por ver su nombre junto al de leyendas de este deporte.

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«Estoy muy orgulloso de haber ganado el Balón de Oro, y recibir el premio en mi ciudad natal hizo que el momento fuera aún más especial. Ver mi nombre junto al de jugadores como Ronaldo Nazário, que me entregó el premio aquella noche, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Gerd Müller es un enorme motivo de orgullo para mí, sobre todo si tenemos en cuenta mi trayectoria, con cesiones al principio de mi carrera que me obligaron a desarrollar la confianza en mí mismo y la capacidad de resistir», afirmó.

Y continuó: «Desde que llegué al Bayern, he alcanzado claramente otro nivel y siento que estoy en mi mejor momento».

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Kane siguió: «Creo que ganar el Balón de Oro cambió la forma en que la gente me ve en todo el mundo. Quizá no esperaba semejante entusiasmo ni la reacción de los aficionados. Cuando levanté el premio delante de los seguidores que me esperaban en la calle al salir de la gala, me di cuenta de que estaba viviendo un momento mágico que nunca olvidaré».