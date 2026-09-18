El inglés Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, subrayó el gran respeto que siente por su exentrenador en el Tottenham, José Mourinho, señalando que enfrentarse al Real Madrid en la Liga de Campeones será más complicado bajo su dirección.

Harry Kane, en una entrevista concedida al diario español «Marca», respondió a una pregunta sobre si el portugués José Mourinho es una persona «especial» para él: «Sí, adoro a José. Teníamos una relación muy buena en el Tottenham. Las cosas no terminaron como queríamos, y el hecho de que no tuviera la oportunidad de dirigir al equipo en aquella final (se refiere a la final de la Copa de la Liga inglesa de la temporada 2020-2021, donde Mourinho fue destituido en abril) fue algo duro y difícil también para mí, pero mi relación con él fue excelente».

Y añadió el delantero del Bayern de Múnich: «Disputé algunos de mis mejores partidos en el Tottenham bajo su dirección, cuando gané la Bota de Oro y el premio al mejor asistente en ese mismo año. Me dio mucha libertad para ser yo mismo en el juego y bajar al centro del campo para recibir el balón. Y creo que, como persona que entiende todos los detalles del juego, con balón o sin él, tanto en el aspecto táctico como con los árbitros, asimila cada situación».

Y prosiguió: «Tengo mucho respeto por Mourinho, y es cierto que no nos hemos visto mucho desde que dejó el Tottenham, pero puede que nos enfrentemos este año en la Liga de Campeones y estaría bien reencontrarme con él».

Sobre si el Real Madrid representará un rival más difícil para el Bayern de Múnich con Mourinho, Kane aclaró: «El Real Madrid ha fichado a buenos jugadores y Mourinho es un entrenador magnífico que sacará lo mejor de sus jugadores. El Madrid siempre cuenta con los mejores jugadores del mundo, y este año no es diferente al anterior».

Y agregó: «Sabemos que hay muchas posibilidades de enfrentarnos al Madrid más adelante en el torneo, ya que el Madrid siempre está en las últimas fases de la Liga de Campeones. Los superamos el año pasado (cuando los eliminamos en cuartos de final), pero sabemos que fue un partido muy difícil, y con la presencia de Mourinho ahora será aún más complicado».

Sobre la posibilidad de ganar la Bota de Oro (premio al máximo goleador de las ligas europeas) por tercera vez, un logro que lo situaría en el pedestal de la historia junto a Lionel Messi (con 6 premios) y Cristiano Ronaldo (con 4 premios), sin que nadie más lo haya conseguido, dijo la estrella inglesa: «Messi y Ronaldo dominaron el fútbol durante toda una generación, y están entre los mejores de la historia. Estar en esta comparación es algo especial y es un objetivo para mí».

Kane concluyó sus declaraciones diciendo: «Como delantero, se espera de mí que marque goles. La Bota de Oro no es mi único objetivo, pero por supuesto sé que ganarla significa también ayudar al equipo, y todo eso me da motivación. Cada vez que gano un premio quiero otro, y esta vez no será diferente. Espero volver a estar ahí esta temporada marcando el mayor número posible de goles en la Bundesliga, y veremos si consigo el premio de nuevo».



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