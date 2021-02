Kaká: "André-Pierre Gignac es fundamental en Tigres"

El exfutbolista brasileño habló sobre la actuación de los Felinos en el Mundial de Clubes y elogió el equipo de la Liga MX

La actuación de Tigres en el Mundial de Clubes es la más destacable para un equipo de la Liga MX en su historia. Por ello, exjugadores han llenado de elogios a los Felinos y a sus integrantes, siendo André-Pierre Gignac su principal figura a seguir.

Kaká , antiguo jugador brasileño, reconoció la hazaña del cuadro de la UANL. El exmediocampista se enfocó en el atacante francés de Tigres, a quien considera una pieza inamovible en el esquema Felino.

" André-Pierre Gignac es fundamental en Tigres. Marca el ritmo de juego. Técnicamente me encanta. Conduce al equipo. Cuando acelerar o cuándo tranquilizar. Es decisivo. No es fácil tirar penales. Es concreto y asiste bien. Me pareció muy bien entrenado, con la estrategia definida de como jugar. A mi, como brasileño, me hubiera gustado ver al Palmeiras con el Bayern, pero fue con mucho mérito que ganó Tigres", sentenció en videoconferencia previo al duelo.

El campeón del Mundo levantó el trofeo de la justa de clubes en 2007 con el AC Milán . Ahora, Kaká estará presente como invitado de honor en la final entre Tigres y Bayern Múnich para presenciar en vivo la actuación de los dirigidos por Ricardo Ferretti.