Kaj Sierhuis fichará finalmente por la Eredivisie tras el fracaso de su traspaso al extranjero

Kaj Sierhuis, delantero de 28 años, fichará pronto por el NEC, informa el periodista especializado Mounir Boualin. El jugador, libre tras dejar el Fortuna Sittard, parecía rumbo a Chipre, pero la operación se canceló a última hora.

Nacido en Atenas, parecía que continuaría su carrera en Chipre, pero ese fichaje se frustró en el último momento.

Tras ello, la antigua promesa del Ajax reanudó las conversaciones con el NEC y todo indica que jugará en Nimega.

Ambas partes están cerca de un acuerdo. Se desconoce por qué falló su fichaje por un club chipriota.

El ariete, que participó en quince goles del Fortuna Sittard la temporada pasada,

Marcó trece goles y dio dos asistencias. Según Transfermarkt, el exinternacional juvenil vale 1,8 millones de euros.

Antes de recalar en el Fortuna, Sierhuis jugó en el Ajax, el FC Groningen, el Stade Reims y el Heracles Almelo.