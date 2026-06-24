Kaj Sierhuis dejó este verano el Fortuna Sittard tras tres temporadas, sin coste de traspaso. El goleador encontró un nuevo reto en el NEC. Su elección por el equipo de Nimega se debió a varias razones, entre las que destaca una en particular: la melodía del gol.

En una entrevista con ESPN, el exjugador de las categorías inferiores del Ajax admite que barajó ofertas del extranjero. «Al principio estaba convencido de que quería vivir esa aventura», explica.

«Jugar en el extranjero es algo único. Es una oportunidad para enriquecerte como persona al ir a vivir allí y conocer otra cultura. Eso te hace muy flexible como persona», continúa Sierhuis, quien luego explica por qué finalmente se decantó por el NEC.

Para él, el ambiente del estadio es clave y la famosa melodía de gol “Japapa” no puede faltar. «He jugado aquí varias veces, conozco el estadio y el ambiente, y eso también influyó».

«Si tienes esa melodía de gol, quieres escucharla tantas veces como sea posible durante la temporada. Me encantan los pequeños detalles, como una melodía de gol. Aquí, todo el estadio se anima con ella. Eso me motiva mucho», concluye.

Además, considera que su estilo de juego encaja a la perfección con el fútbol ofensivo del NEC. «Con mis cualidades como delantero y el juego ofensivo del equipo, creo que puedo ser muy útil. Es un paso adelante en la Eredivisie».

Este curso, el NEC disputará competiciones europeas tras una gran temporada que le llevó a la tercera ronda previa de la Liga de Campeones. El miércoles arrancó la pretemporada bajo la dirección de Dick Schreuder.