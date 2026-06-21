Kaisedo sobre la elección de Alonso como entrenador del Chelsea: ¡Estamos en el Mundial!

El ecuatoriano Moisés Caicedo rehusó comentar sobre la llegada de Xabi Alonso al Chelsea tras el empate sin goles ante Curazao en la segunda jornada del Mundial 2026.
Tras perder 1-0 con Costa de Marfil en la primera fecha del Grupo 5, se esperaba que Ecuador reaccionara ante Curaçao, que había caído 7-1 ante Alemania.
Para avanzar a la siguiente ronda, Ecuador debe vencer a Alemania en la última jornada. Este momento es complicado para su país, pero aún más para su club, el Chelsea.
La plantilla se prepara para una nueva etapa con Alonso como entrenador la próxima temporada.
Al ser consultado sobre el fichaje del español, el mediocampista se limitó a señalar que su foco está en la Copa del Mundo.
Como recoge el diario inglés «Metro», añadió: «Para ser sincero, solo estoy centrado en la selección de mi país porque lo más importante es ahora, es decir, el presente».
Y añadió: «Seguiremos trabajando duro, tenemos un partido importante por delante».
Reconoce que es doloroso, pero cuando ganan se alegra porque la afición disfruta. “Pagan su entrada y queremos verlos sonreír, celebrar goles y gozar del partido. Al final, yo sufro más que nadie”.
Y concluyó: «Solo les pido que sigan creyendo en nosotros, porque la única forma de lograr algo especial es permaneciendo unidos… Las críticas no sirven de nada».