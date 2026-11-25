Cómo ver el Kairat Almaty vs Mjaellby con una VPN

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Previa del partido

Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 10:30 Almaty Central Stadium

El Kairat Almaty recibe al Mjaellby en el Estadio Central de Almaty en un partido de la Conference League. El equipo kazajo se mide a un club sueco que llega con una clara ventaja en la clasificación.

El Kairat ocupa el 27.º puesto en la tabla de la fase de liga y necesita resultados para escalar posiciones. El equipo de Zhora Arutyunyan ha empatado tres de sus últimos cinco partidos, incluido el 1-1 ante el Atalanta en su compromiso europeo más reciente.

Ese resultado llegó después de una dura derrota por 1-5 ante el Panathinaikos, un marcador que todavía destaca en su trayectoria. El Kairat también mostró su capacidad ofensiva al vencer por 5-0 al Irtysh Pavlodar en la Premier League.

El Mjaellby llega en mucho mejor momento. El equipo de Andreas Braennstroem no ha perdido en sus últimos cinco partidos y ocupa el noveno puesto en la tabla de la Conference League.

Ganó por 2-0 al Borac Banja Luka en esta competición y ha dejado su portería a cero en tres de sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó en empate 1-1 ante el Malmoe FF en la Allsvenskan.

Así, el Kairat cuenta con la ventaja de jugar en casa, mientras que el Mjaellby llega con mejor estado de forma y una posición más alta en la clasificación. Esto es lo que necesitas saber para seguir el partido.

Por el momento no hay información oficial disponible sobre la retransmisión del Kairat Almaty vs Mjaellby. Añadiremos aquí los detalles del canal de televisión y del streaming en cuanto se confirmen.

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