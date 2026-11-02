Kai Havertz, hombre récord, sonreía bajo los focos de Anfield y disfrutaba del ambiente mientras los aficionados del Arsenal celebraban a voz en grito la primera victoria liguera en Liverpool en 14 años y el salto al liderato. «Significa mucho para todo el club», dijo el delantero de la selección alemana, que se había convertido en el héroe del partido del domingo, ganado por 1-0 (1-0), gracias a un gol especial.

Con su 46.º gol en la Premier League, Havertz se convirtió en el máximo goleador alemán en solitario de la máxima categoría inglesa y superó al excapitán de la selección alemana Ilkay Gündogan (45). «Es algo de lo que estoy muy, muy orgulloso. Ha llevado su tiempo, pero conseguirlo es, aun así, algo especial», dijo un exultante Havertz en una entrevista con Sky: «Por supuesto, también me alegra poder representar aquí en Inglaterra a los alemanes como alemán».

Con su gol de récord, el jugador de 27 años puso fin además a su sequía goleadora: no marcaba en liga desde principios de septiembre. En el duelo contra el Liverpool y su compañero de selección Florian Wirtz, volvió a demostrar lo importante que puede ser en los grandes partidos.

Havertz toma el relevo de Podolski y hace olvidar el bochorno copero

¿El último jugador que había dado la victoria al Arsenal en un partido de la Premier League en Liverpool? Lukas Podolski, autor del primer gol en el triunfo por 2-0 de septiembre de 2012. El campeón del mundo en 2014 marcó, por cierto, «solo» 19 goles en la liga inglesa.

«Antes del partido nos dijeron que el Arsenal había ganado aquí por última vez hace 14 años», señaló Havertz y añadió, en referencia a los aficionados: «Todos estamos enormemente orgullosos de poder devolverles ese apoyo». El internacional inglés Declan Rice había preparado de forma modélica el gol de Havertz (16), que solo tuvo que empujar el balón a la red.

Gracias a su prestigiosa victoria en Anfield Road, los Gunners aprovecharon el tropiezo del Manchester City ante el Brighton & Hove Albion (0-1) y recuperaron el liderato. La ventaja del campeón es ahora de tres puntos. ¿La bochornosa eliminación en la Copa de la Liga el pasado martes ante el Fleetwood Town, de cuarta división? Gracias a Havertz, ya está superada.

«Después de la derrota ante el Fleetwood parecía el fin del mundo», dijo el entrenador Mikel Arteta. «Pero hay que levantarse de nuevo y entender que precisamente eso es lo bonito de este deporte». El Arsenal reaccionó como debía y también estuvo a la altura en el aspecto combativo. «Hoy a todos les pareció genial defender también», dijo Havertz.

Los Gunners volverán a jugar este miércoles en la Champions League, cuando visiten al Slavia de Praga. Havertz suma hasta ahora 15 goles en la máxima competición europea, así que todavía le queda un largo camino para alcanzar el récord alemán de Thomas Müller (57).