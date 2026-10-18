Juzga tú mismo. Vídeo: ¿se salvó Güler de la expulsión antes del gol que adelantó al Real Madrid?

El partido entre Real Madrid y Sevilla, correspondiente a la novena jornada de LaLiga, vivió una amplia polémica arbitral por una acción llamativa del turco Arda Güler, después de que propinara un codazo al jugador del Sevilla Peque Fernández en el minuto 24, en medio de las dudas sobre si el futbolista del conjunto blanco merecía ver la tarjeta roja, antes de marcar el gol de la ventaja apenas 5 minutos más tarde.

Los detalles de la acción se remontan al momento en que Peque Fernández agarró a Güler de la camiseta durante uno de los contraataques del Real Madrid, a lo que el jugador turco respondió con un codazo que derribó a su rival, lo que llevó a revisar la jugada mediante el videoarbitraje "VAR" para comprobar la posibilidad de mostrar la tarjeta roja.

Tras una revisión que se prolongó cerca de 3 minutos, el árbitro no mostró la tarjeta roja a Güler y el juego se reanudó sin que tampoco fuera advertido con la amarilla, una decisión que generó dudas sobre si el codazo alcanzaba el nivel de conducta violenta que obliga a la expulsión.

La polémica se intensificó después de que Güler anotara el gol de la ventaja para el Real Madrid en el minuto 29, es decir, apenas 5 minutos después de la acción, lo que hizo que la jugada ganara aún más protagonismo, especialmente ante la diferencia de valoraciones sobre si el jugador merecía ser expulsado del partido.