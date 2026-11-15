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Juventus y Napoli, la Champions se aleja: Spalletti y Allegri siguen en el aire; para las casas de apuestas, Conte y Pioli son las primeras alternativas

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El parón llegó sin la ansiada sonrisa para la Juventus y el Napoli, que, con sus empates ante la Fiorentina y la Lazio, respectivamente, no lograron aprovechar la ocasión para acercarse a los puestos de Champions. Seis puntos separan a la Juventus de los cuatro primeros, mientras que el Napoli está nada menos que a nueve. Unas cifras que ponen cada vez más en riesgo los puestos de Luciano Spalletti y Massimiliano Allegri, que ahora deben estar atentos a otros candidatos: según los analistas de apuestas de Goldbet y Better, la primera alternativa para la Juventus es el regreso de Antonio Conte, que cotiza a 5,00, seguido, a 6,00, por otro ex, Didier Deschamps. Más alejada queda la opción de Stefano Pioli (8,00), aunque es precisamente el principal candidato al banquillo del Napoli, con una cuota de 5,00. Para el equipo de Campania sigue abierta la posibilidad de Vincenzo Montella (8,00), mientras que las opciones de Sergio Conceicao y del regreso de Rafa Benitez se sitúan en 10,00.