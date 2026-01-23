Juventus vs. Napoli, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El gran partido entre la Juventus de Luciano Spalletti y el Nápoles de Antonio Conte es muy esperado.

Por un lado, los Bianconeri buscan sumar puntos para mantenerse cerca de los cuatro primeros; por otro, el Nápoles espera una victoria para seguir en la contienda por el Scudetto.

En esta página, encontrarás toda la información sobre el gran partido en el Allianz Stadium: desde las últimas alineaciones hasta dónde ver el partido en directo por televisión y streaming.

Cómo ver Juventus vs Napoli, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Juventus-Napoli: hora de inicio

Serie A - Serie A Allianz Stadium

El partido se disputa este domingo 25 de enero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

México: 11:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Probables alineaciones Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Entrenador: Spalletti.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Entrenador: Conte.

Forma

La Juventus llega de la derrota en liga contra el Cagliari, que ha disminuido el entusiasmo después de los convincentes éxitos contra Sassuolo y Cremonese. Los bianconeri, sin embargo, han levantado la cabeza esta semana, imponiéndose 2-0 al Benfica y conquistando matemáticamente la clasificación a los playoffs de la Champions League.

El Napoli, en cambio, ha frenado notablemente su carrera, ganando solo uno de los últimos cinco partidos entre Serie A y Champions League: el éxito contra el Sassuolo del pasado sábado.

Partidos entre los dos equipos

